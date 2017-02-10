В Хакасии форум Сибер Ил пройдёт в седьмой раз

10.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

На заседании правительства Глава Хакасии Виктор Зимин отметил, что нужно уже сейчас начинать подготовку к седьмому международному историко-туристскому форуму, который состоится в июне-июле текущего года.

Отметим, что форум ежегодно проводится в Хакасии с 2011 года. Тогда же форум получил поддержку на уровне Президента и Правительства Российской Федерации. А также привлек внимание целого ряда представителей искусства, бизнес-сообщества, федеральных и региональных органов власти, известных российских и зарубежных ученых, экспертов и общественных деятелей. В числе стран-участников: Россия, Япония, Англия, Голландия, Индонезия, Азербайджан, Болгария и другие государства. Напомним, что благодаря форуму жители Хакасии смогли услышать голос всемирно известного тенора Хосе Каррераса, звезд мировой оперной сцены Дмитрия Хворостовского, Паата Бурчуладзе, послушать музыку в исполнении всемирно известной скрипачки и композитора Ванессы Мэй. Также в республике неоднократно давали концерты солисты Мариинского театра Татьяна Павловская, сопрано Лариса Юдина, тенор Хачатур Бадалян и многие другие.

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