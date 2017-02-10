В Хакасии инспекторы три дня будут останавливать всех, кто приглянулся

Гаишники проведут массовые проверки. Хотят поймать всех нетрезвых водителей. Остановить для проверки документов могут любую приглянувшуюся машину.

С пятницы по воскресенье в Хакасии пройдут массовые проверки на дорогах. Госавтоиснпекторы хотят избавиться от пьяных за рулём. В эти дни гаишники имеют право остановить любую приглянувшуюся машину. Водителю нужно будет показать стандартный набор документов и ответить на вопросы инспектора. Если всё в порядке, то через пару минут автолюбителя отпустят. Если же у полицейского возникнут подозрения, что рулевой пьян, то придётся задержаться.

В законе четко прописаны явные признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожи на лице, поведение, не соответствующее обстановке. Если инспектор заметит хоть один признак, то водителю придётся пройти тест на опьянение.

Госавтоинспекция региона отмечает, что в 2016 задержано около 7 000 водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения. Причём больше тысячи из них — повторно. Такие автолюбители попадают под действие не административного, а уголовного кодекса.

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