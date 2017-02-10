В Хакасии осиротевшие брат и сестра получили жильё

Чтобы отметить новоселье, родственникам пришлось обратиться в прокуратуру Таштыпского района.

Заявители из категории лиц, оставшихся без попечения родителей, пожаловались на то, что их своевременно не поставили на учёт в качестве нуждающихся в жилом помещении. Чтобы восстановить нарушенные права сирот, прокурор обратился в суд. Администрацию района обязали включить брата и сестру в список лиц, нуждающихся в жилых помещениях и предоставить квадратные метры по договору социального найма. Сейчас молодые люди получили квартиру в новом жилом доме. Она отвечает установленным санитарным и техническим требованиям, сообщает пресс-служба прокуратуры.

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