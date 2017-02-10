В Хакасии осиротевшие брат и сестра получили жильё

10.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Чтобы отметить новоселье, родственникам пришлось обратиться в прокуратуру Таштыпского района.

Заявители из категории лиц, оставшихся без попечения родителей, пожаловались на то, что их своевременно не поставили на учёт в качестве нуждающихся в жилом помещении. Чтобы восстановить нарушенные права сирот, прокурор обратился в суд. Администрацию района обязали включить брата и сестру в список лиц, нуждающихся в жилых помещениях и предоставить квадратные метры по договору социального найма. Сейчас молодые люди получили квартиру в новом жилом доме. Она отвечает установленным санитарным и техническим требованиям, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 29 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
73, за 0,250