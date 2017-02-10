В Хакасии увеличилось социальное пособие на погребение

С 1 февраля 2017 года увеличился размер пособия на погребение и с учетом районного коэффициента составил 7230,93 рублей (в прошлом году он составлял 6860,46 рублей – увеличение составило чуть более 370 рублей).

Социальное пособие на погребение из средств Пенсионного фонда выплачивается только за умерших пенсионеров, не работавших на день смерти. Чтобы получить компенсацию расходов, граждане, взявшие на себя организацию похорон, должны обратиться в управление ПФР по месту жительства умершего пенсионера, но не позднее 6 месяцев со дня смерти. Получателем может быть любой человек, предоставивший документы, даже не родственник. При подаче заявления на выплату пособия необходимо подать: паспорт; справку о смерти пенсионера, выданную органами ЗАГС; трудовую книжку умершего для подтверждения факта отсутствия работы у пенсионера на день смерти (при наличии). Выплата пособия на погребение производится в день обращения, поэтому его размер определяется на дату обращения за пособием, а не на дату смерти пенсионера. Таким образом, если пенсионер умер до 1 февраля 2017 года, а лицо, взявшее на себя организацию похорон, обратится в органы ПФР за социальным пособием по его погребению в феврале (но не позднее шести месяцев со дня смерти получателя пенсии), это пособие ему также выплатят в новом размере с учетом индексации, сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного Фонда России по Хакасии. Напомним, помимо социального пособия на погребение, членам семьи выплачивается недополученная (в месяце смерти) пенсия умершего пенсионера. Для этого необходимо обратиться в то управление Пенсионного фонда, где умерший получал пенсию.

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