В Хакасии в этом году пройдут 22 избирательные кампании

Это выборы в органы местного самоуправления. Избираться будут депутаты и главы.

В Саяногорске, Сорске и Черногорске, а также в Алтайском, Бейском, Боградском, Орджоникидзевском, Таштыпском, Усть-Абаканском и Ширинском районах будут формироваться Советы депутатов. Голосование будет проходить не только в сентябре, запланированы также досрочные выборы. Как сообщает «Коммерсант», в Сибири в единый день голосования около 6,5 тыс. мандатов будут распределены среди новоизбранных региональных и муниципальных депутатов.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







