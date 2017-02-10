В Хакасии в этом году пройдут 22 избирательные кампании

10.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Это выборы в органы местного самоуправления. Избираться будут депутаты и главы.

 

 

 В Саяногорске, Сорске и Черногорске, а также в Алтайском, Бейском, Боградском, Орджоникидзевском, Таштыпском, Усть-Абаканском и Ширинском районах будут  формироваться Советы депутатов.  Голосование   будет проходить не только в сентябре,  запланированы также досрочные выборы. Как сообщает «Коммерсант»,  в Сибири в  единый день голосования   около 6,5 тыс. мандатов будут распределены  среди новоизбранных региональных и муниципальных депутатов.

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