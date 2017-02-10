Вездеход-амфибия «Бурлак» после модернизации выехал на первые испытания

Модернизированный вездеход-амфибия «Бурлак», созданный на основе БТР-60, выехал на первые испытания, в рамках которых конструкторы проверили работоспособность ходовой части и механизм опускания винта.

«Крейсерская скорость — 60 км/ч. Осуществили первый проезд по трассе. Машина развивала скорость до 88 км/ч. На воде вездеход также идет уверенно, — рассказали создатели вездехода. — „Бурлак“ постоянно дорабатывается. Впереди ещё много проверок надежности систем и узлов».

В новую Автомобильную трансарктическую экспедицию (АТЭ) отправится «Бурлак» новой конструкции, главным отличием которой является переднее расположение двигателя. По задумке конструкторов, больший вес, который придётся на передние колёса, поможет улучшить сцепление с поверхностью и управляемость машины с прицепом, загруженным провиантом и топливом.

Общий вес «Бурлака» за счёт изменённой конструкции должен снизиться на тонну («сухая» масса не превышает четырёх тонн). Внешне вездеход-амфибия практически не изменился — чуть другой стала форма передней части, изменился гребной винт. Салон, как отмечают создатели, стал эргономичнее и просторнее: рассчитан на 10 человек, спальных мест — 8; есть разъёмы для

зарядки электроники, кухня с газовыми горелками, умывальник, душ, приспособление для таяния снега от системы охлаждения двигателя, которое позволяет получить до 30 литров воды, пригодной для питья и приготовления пищи.

Пространственный каркас «Бурлака» изготовлен из стального профиля квадратного сечения, рама — из уголка № 50. Кузовные панели — из алюминия. Габаритные параметры: длина вездехода — 6.6 метра, ширина — 2.9 метра, высота — 3.2 метра.

В движение автомобиль приводится турбодизелем Toyota 1KD-FTE мощностью 170 л.с. и моментом 360 Нм, доступным с 1 800 оборотов в минуту. Коробка переключения передач — автоматическая.

После испытаний первого собранного «Бурлака» будет собран парный вездеход, который тоже отправится в экспедицию на Северный полюс, чтобы в случае поломки первого, были необходимые запчасти.