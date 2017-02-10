Владимир Путин. Россияне предпочитают слушать Президента без посредников

Доверие граждан к президенту давно не связано с доверием к другим институтам власти. К тому, что рейтинги Путина стабильно и часто в разы выше рейтингов правительства, правящей партии и политиков, все привыкли. Но последний соцопрос показал неизвестную до этого взаимосвязь – большинство считают, что наши СМИ неадекватно передают мнение Путина. Как это объяснить?

Опрос ВЦИОМ был посвящен коммуникациям в треугольнике «президент, народ, СМИ». Социологи хотели узнать, насколько важно для граждан знать мнение главы государства и каким образом они хотели бы узнавать позицию Путина – напрямую или через журналистов. Результат по второй составляющей получился довольно неожиданным – в первую очередь для самих медиа.

В отношении же первого пункта все достаточно предсказуемо: мнение президента важно и интересно для большинства граждан. Другую ситуацию сложно представить при рейтинге Путина, зашкаливающем за 80 процентов.

Опрос показал, что 64 процентам интересно мнение Владимира Путина по всем вопросам жизни страны, а 28 процентам - по каким-то интересно, а по каким-то нет. Понятный расклад и по возрастным категориям – чем старше люди, тем важнее для них знать мнение главы государства.

В категории от 45 лет до 60 интересуются всеми взглядами Путина 71 процент, а среди тех, кто старше 60-ти - и вовсе 84 процента. И противоположная картина у молодежи – среди тех, кому от 18 до 24, только 31 процент хочет «все знать», а 57 процентов интересует отношение Путина только к некоторым проблемам. Это неудивительно – во-первых, это путинское поколение, они выросли и сформировались при нем, он для них «константа постоянная», а во-вторых, многих в этом возрасте совершенно не волнуют ни экономические, ни политические вопросы.

К сожалению, ВЦИОМ не дал возрастной выборки по ответу на другой, самый интересный вопрос. Было бы интересно увидеть, как молодежь оценивает адекватность освещения взглядов Путина средствами массовой информации. Но можно смело предположить, что в этом пункте ее мнение не сильно отличается от среднестатистического.

А большинство россиян при ответе на вопрос «как Вы считаете, журналисты в точности и полном объеме передают россиянам мнение Путина, или что-то упускают, умалчивают, понимают неверно?» вынесли прессе вотум недоверия. Вариант ответа «упускают, умалчивают, понимают неверно» выбрали 58 процентов – то есть почти две трети считают, что пресса не может или не хочет адекватно передать позицию главы государства. С тем, что «журналисты в точности и полном объеме передают россиянам мнение Путина», согласны всего 33 процента. О чем это говорит?

Сразу о нескольких вещах. Во-первых, о недоверии к СМИ как таковым – но это вещь не новая. Уровень доверия к масс-медиа не превышает 50 процентов, причем больше доверяют местным СМИ, а не федеральным. В конце прошлого года опрос Левада-центра показал, что 47 процентов «часто сталкиваются с ощущением, что телевидение, радио и газеты что-то недоговаривают».

Тогда эти данные в либеральных СМИ комментировали совершенно конкретно – ну, конечно, это таким образом не доверяют власти, «которая все СМИ подмяла под себя». Вот что говорил, например, главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев: «большинство традиционных СМИ принадлежит государству, для них не характерно освещение тех или иных событий с разных сторон, из-за этого к ним и снижается уровень доверия»

Это было, мягко говоря, лукавством – потому что, согласно тому же опросу, уровень доверия к информации о событиях в стране, которое дает телевидение, был в районе 56 процентов, а интернету – всего 37. Так что нечего было на власть пенять. Что и показал нынешний опрос. Люди недовольны прессой, которая искажает Путина. И это при всем желании нельзя объяснить «последствиями кремлевской пропаганды». Потому что через кого же эта пропаганда должна по идее вестись, как не через СМИ?

Тут нет никакого противоречия, СМИ действительно имеют не самую хорошую репутацию. Да, люди не очень доверяют многим институтам власти, у них множество претензий к чиновничеству как таковому, к правящему классу вообще – но прессу-то они совершенно справедливо считают его частью. Частью власти – не четвертой, а власти вообще, потому что власть в русском сознании неделима.

И претензии к СМИ такие же, как к чиновничеству: оторванность от народа, коррупция, круговая порука, высокомерие. А в случае с Путиным еще и плохо скрываемый, а то и вовсе афишируемый антипутинизм – основанный на разности во взглядах, ценностях, идеологии у немалой части креативного класса с одной стороны, и Владимира Путина и большей части народа, с другой.

И именно поэтому прессу подозревают в искажении слов и взглядов президента. То есть как минимум часть СМИ люди воспринимают как ту самую паразитическую и антинародную прослойку, которая и против Кремля, и против народа.

Президент может говорить со своим народом без прессы – и народ хочет, чтобы он так и делал. Прямые линии, сайт, пресс-конференции – вот что большинство считает главным форматом общения. Пресса тут может стать третьей лишней, но может и вернуть себе доверие. Для этого не надо петь дифирамбы Путину. Надо просто быть одним целым со своим народом.