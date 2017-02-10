Встреча Владимира Путина с председателем Внешэкономбанка Сергеем Горьковым

Глава Внешэкономбанка информировал Президента о результатах работы в прошлом году и текущей деятельности госкорпорации. Обсуждались также вопросы кредитования производственных секторов экономики и поддержки российского экспорта.

В.Путин: Сергей Николаевич, как дела в банке, как ваши планы осуществляются – и в самом банке, и как идёт работа по проектам?

С.Горьков Горьков Сергей НиколаевичПредседатель Внешэкономбанка: Несмотря, как Вы помните, на сложную ситуацию начала прошлого года и в целом года, банк закончил год хорошо. В целом нормализована вся ликвидность, мы закончили год с лучшим результатом, чем ожидали. Кроме прочего профинансировали проекты где-то на 100 миллиардов рублей – для прошлого года это достаточно хороший результат.

В конце декабря принята новая стратегия банка, которая определила фокус на поддержку таких отраслей, как экспорт, инфраструктура, инновации, поддержку НТИ и новых технологий, новых переделов, новых технологических производств.

В этой части мы в этом году планируем увеличить объём финансирования до 140 миллиардов рублей в год – больше, чем в прошлом году, на 40 процентов. Банк, думаю, закончил «антикризисный» этап развития и переходит, действительно, в этап «банка развития» – настоящего, действительного банка развития. Мы с уверенностью смотрим в будущее.

В.Путин: Какие проекты считаете наиболее важными?

С.Горьков: В декабре мы одобрили несколько проектов, таких как Ивановский полимерный завод, к примеру, – по техническому текстилю. В России не было такого завода, большая инвестиция – 500 миллионов долларов. Это достаточно большое новое производство, тем более для такого региона, как Иваново, это является, наверное, крупнейшим заводом.

Завод в Торжке. Это крупное деревообрабатывающее предприятие глубокой переработки, инвестиции порядка 40 миллиардов рублей, – это достаточно большое предприятие. Это второй, третий передел, это не просто выпуск брёвен с лёгкой обработкой, это глубокая переработка.

Мы финансируем сейчас сделки по поддержке экспорта «Сухой Суперджет» в Европу. Это новое направление – Ирландия – позволит увеличить объём экспорта «Сухой Суперджет» в Европу. В целом у нас в плане порядка 100 новых сделок сейчас.

В.Путин: Хорошо.