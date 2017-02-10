Хакасия готовится к Дню Победы

Глава Хакасии Виктор Зимин дал старт подготовительных работ к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Руководитель республики подчеркнул, что это святой день занимает особое место в жизни нашей республики и объединяет людей разных профессий, общественных групп и поколений.

- У нас в республике сложилась добрая традиция проведения памятных и торжественных мероприятий в честь Дня Победы у Вечного огня и на главной площади столицы Хакасии с театрализованным представлением, телевизионной трансляцией праздника, торжественным маршем воинских и силовых подразделений республики, с выставкой и прохождением военной техники, за что отдельное спасибо нашему земляку, министру обороны России Сергею Кужугетовичу Шойгу, - подчеркнул Виктор Зимин. - Наша задача: на самом высоком уровне подойти к проведению мероприятий, приуроченных к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мы ставили себе цель не просто держать высокую планку при проведении столь значимого мероприятия, а с каждым годом стремиться сделать этот праздник ярче. Это не только дань памяти и уважения к нашим дорогим ветеранам, но и важная форма патриотического воспитания, сохранения и передачи исторической правды ныне живущим и следующим поколениям, особенно молодёжи. Поэтому прошу с особой ответственностью подойти к реализации всех утверждённых мероприятий.

План мероприятий празднования 9 Мая был утверждён Главой Хакасии ещё в прошлом году. Своим заместителям Владимиру Крафту и Ирине Смолиной руководитель региона поручил приступить к подготовительной работе в рамках регионального оргкомитета «Победа». Одно из апрельских заседаний Виктор Зимин традиционно проведет лично.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







