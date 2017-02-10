Заговор корпораций в «эвропейской стране»

Помните, я писал о «бане» Медведчука? Без объяснения причин администрация «F» удалила аккаунт лидера «Украинского выбора». Многие из нас сталкивались с подобным «феноменом». Но в случае с Медведчуком все несколько по-другому. Появилось продолжение «банной истории». Оказывается, именно так проявляются «американские санкции», которые были введены против Виктора Медведчука в 2014 году при администрации Барака Обамы.

Что интересно: Виктор Владимирович не имел никакого отношения ни к «кровавому режиму Януковича», ни к Партии регионов. Не принимал «диктаторских законов 16 января», запрещающих активистам ходить в касках и мирно сжигать административные здания, не участвовал в деятельности правительства Николая Азарова. Но, тем не менее, по настойчивой просьбе «генетически правильных патриотов», кормящихся с рук Демпартии США, Медведчука внесли в персональный санкционный список. И блокирование аккаунта, по мнению руководства «УВ», является одним из следствий американских санкций. В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Пользовательского соглашения, ««если вы находитесь в стране, на которую распространяется эмбарго, налагаемое США, или включены в список граждан особых категорий и запрещенных лиц Министерства финансов США, то не будете заниматься коммерческой деятельностью на Facebook (например, рекламой или платежами) или управлять приложением Платформы или веб-сайтом. Вы не будете использовать Facebook, если вам запрещено получать программное обеспечение, продукты или услуги, разработанные или произведенные в Соединенных Штатах Америки».

Интересно, что «F», как оказалось, является способом реализации американской государственной политики. Впрочем, государственной ли? Не так давно 97 «высокотехнологичных корпораций США», ну там «фейсбуки», «гуглы» и прочие компании, активно использующие мозги индусов и других «менее развитых» наций, выступили против иммиграционной политики Дональда Трампа. Понятно, что без мусульман они не смогут эффективно работать. Корпоративный бунт, конечно же, активно поддержали все участники так называемой «революции вагин», возглавляемой проигравшей на выборах Демпартией, а также Мадонной и прочими «лобковыми» лидерами.

Поэтому можно говорить о «санкционной отрыжке» прежней администрации США, которую поддержали, в частности, те самые «высокотехнологичные корпорации». Против Медведчука в настоящее время действуют именно корпорации, связанные с Демпартией. Изменится ли такое положение дел после прихода к власти Дональда Трампа? Ну, я же не «украинский аналитик», прекрасно разбирающийся, о чем думает в конкретный момент времени Путин, Трамп или, на худой конец, Олланд. Возможно, мир немного изменится, хотя особого оптимизма на сей счет я и не испытываю.

Но могу с уверенностью заявить, что прежняя американская администрация не брезговала вообще ничем. Сужу только по Украине, где Штаты воспитали целое поколение (!) «демократических дебилов» с переустановленной исторической памятью. А какую они, б…ть, элиту нам подготовили! Все же прекрасно знают, что доверенными исполнителями на том самом «майдане» в финальной части были Сергей Пашинский (плешивый стрелок) и Андрей Парубий, «спикер-самоучка». Кстати, не могу удержаться: буквально сегодня Андрюша провозгласил борьбу за «мовную чистоту» Верховной Рады. Утверждает, что только на «мове» можно говорить в «парламенте воюющей страны». У меня в связи с этим только один вопрос: на каком языке говорит сам спикер? Назвать асинхронный звуковой ряд булькающих, хлюпающих и даже щелкающих звуков украинским языком даже при всем желании нельзя. Это просто какое-то издевательство над другими людьми, возведение в культ физических уродств.

Но вернемся к гребаным американским корпорациям. Они никуда не делись, у них есть свои интересы в «эвропейской стране», и уходить эти ребята не планируют. «Вестингауз» активно расчищает рынок для своих тепловыделяющих сборок, запрещенных к эксплуатации в менее зависимых от амеров странах. «Каргилл» традиционно занимается «семечками», финансируя целые плеяды депутатов в «Самопомочи». Она даже одно время содержала Михо Саакашвили, чтобы он «приглядывал» за их проектом в Одессе на сто миллионов долларов. В «Нефтегазе» амеры скупили целое «созвездие» эффективных менеджеров, которые исправно дают выигрывать тендеры всяким там «дженерал электрикам». Пока там новый Госдеп раздуплится, выстроит схему своего поведения в Украине под массированным прессингом украинских «политиков», штурмующих туалеты с высокопоставленными деятелями новой администрации… Они уже здесь. И, понятное дело, «непримиримы к врагам рейха».

Уже в который раз убеждаешься, что Медведчук является самым последовательным оппозиционным политиком в стране. Практически все лидеры «Оппозиционного блока» бегают в посольство США как на работу. А вот когда дело доходит до Виктора Владимировича, тут все сразу становится очень горячо. Могу утверждать, что «Народный фронт», который в настоящее время активно играет роль «партии войны», способной «наголову разбить Кремль», напрямую финансируется американскими «корпоративными инвесторами». И «боевики-фронтовики» отрабатывают задачи своих работодателей: тут и организация покушения на Медведчука (фигурантами дела являются депутаты Левус, Высоцкий и Княжицкий), и многочисленные попытки поджога офиса лидера «Украинского выбора». Позиция Медведчука – единственного в Украине политика, на которого распространяются введенные в США санкции – является опасной для крупного американского бизнеса. Факт? Факт. Его всеми силами пытаются выкинуть из переговорного процесса по Донецкой и Луганской областям. Но ничего не получается, поэтому в ход идут и «баны», и натравливание боевиков, и акты устрашения.

Корпоративные амеры тут хорошо окопались. Это «госдеповские шестерки» типа Мустафы, Залищук и Лещенко истерят, лишенные «сиськи Нуланд». А другие чувствуют себя неплохо. Главное, чтобы не утихала война на востоке, которая позволяет им держать «быдломассу в тонусе».