Жители Хакасии могут пройти нейрореабилитацию в других регионах

В министерстве здравоохранения Хакасии состоялось совещание с представителями ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА России». Теперь есть алгоритм, по которому пациенты из республики будут направляться за специализированной медпомощью в другие регионы.

Наш минздрав и федеральный научно-клинический центр договорились о направлении пациентов, перенёсших инсульты и травмы головного и спинного мозга. Из регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений Хакасии больные будут транспортироваться в другой региона в сопровождении медицинской бригады. На нейрореабилитацию будут направляться и те пациенты, которые уже находятся на амбулаторном лечении. Чтобы получить специализированную помощь за пределами республики, нужно получить заключение от невролога и оформить все бумаги, этим займутся участковые терапевты.

Реабилитация для жителей Хакасии бесплатна. Решение о необходимости её проведения за пределами региона принимает лечащий врач. Параллельно, пациенты продолжат получать помощь по реабилитации на базе регионального сосудистого центра, который расположен в республиканской больнице им Г.Я.Ремишевской, и специализированных учреждениях и отделениях региона.

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