В Абакане иномарка неудачно «пролетела» на красный и задымилась

Минивэн, который ехал на зелёный, врезался в бордюр и снёс дорожный знак. Аварию зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

Несколько часов назад на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Тараса Шевченко в Абакане произошла авария. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, иномарка нарушила правила и выехала на перекрёсток на красный сигнал светофора. Скорость у легковушки была приличная, как и у минивэна, который двигался на зелёный. Автомобили врезались. От удара иномарка виновника ДТП откатилась на несколько метров, из-под капота пошёл дым. Из легковушки вышло два человека. А вот вторую машину отбросило на бордюр разделительной полосы, также минивэн сбил дорожный знак. Из этого автомобиля сразу никто не вышел. очевидцы аварии бросились к иномарке помогать возможным пострадавшим. получили ли участники происшествия травмы, пока неизвестно.

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