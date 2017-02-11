В Абакане иномарка неудачно «пролетела» на красный и задымилась

11.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Минивэн, который ехал на зелёный, врезался в бордюр и снёс дорожный знак. Аварию зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

Несколько часов назад на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Тараса Шевченко в Абакане произошла авария. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, иномарка нарушила правила и выехала на перекрёсток на красный сигнал светофора. Скорость у легковушки была приличная, как и у минивэна, который двигался на зелёный. Автомобили врезались. От удара иномарка виновника ДТП откатилась на несколько метров, из-под капота пошёл дым. Из легковушки вышло два человека. А вот вторую машину отбросило на бордюр разделительной полосы, также минивэн сбил дорожный знак. Из этого автомобиля сразу никто не вышел. очевидцы аварии бросились к иномарке помогать возможным пострадавшим. получили ли участники происшествия травмы, пока неизвестно.

 

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 18 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
76, за 0,260