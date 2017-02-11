"Вы живете при коммунизме, а мы в ...", – эстонка сравнила жизнь в России и Эстонии

"Россияне, пишущие про то, как плохо, у вас в стране, я обращаюсь к вам!"

Дискуссии относительно того, какова на самом деле экономическая ситуация в России, ведутся уже не первый год, И особенно они обострились, по понятным причинам, после 2014-го года. Участвуют в этой полемике и наши соотечественники из ближнего

– Россияне, пишущие про то, как плохо, у вас в стране,.я обращаюсь к вам.

Я не была в России 28 лет и в прошлом году мы сподобились слетать в Казань и Чебоксары, к мужниным родственникам…

Я вам хочу сказать, что вы живете при коммунизме. Я не считаю свою жизнь жопой, но топливо в моей стране стоит в 2 раза дороже, газ – в 3. Продукты – в 2 и 2,5 раза. Такого дешевого размещения в люксах, как в России, нет нигде в Европе, а уровень обслуживания даже выше (возможно, это кажется из-за родного языка). Цены на такси – просто подарочные. Общественный транспорт,у нас стоит 2 евро часовой билет. Сравнивайте…

Мне 49 лет. Через 6 лет мои российские сверстницы начнут получать пенсию. А так, здоровенные 55- летние бабы, ее уже сейчас получают. Наши родственники ныли, что она сильно маленькая, 9500 рублей. Я пойду на пенсию в 65 лет в лучшем случае и в 67 – в худшем. Вы умеете умножать 9500 на 12 месяцев, а потом на 10 или 12 лет? Вы сумму видите? Может, вы думаете, что я работала и работаю меньше российских женщин? Нет….

А теперь я напишу про зарплаты и пенсии у нас. Минималка у нас 430 евро. Пенсия у моей мамы – 318, пособие по глубокой инвалидности ( ваша 1-я группа) – 42 евро. Нянька стоит 320 евро, обязательные лекарства – 50.

Теперь о квартплатах. Моя маман живет в моей новостройке, в студии, с дешевой “коммуналкой”. За декабрь было 100 евро – квартира, 25 евро – электричество, 15 евро – телевизор и телефон, 7 евро – мобильный. За “трешку” в старом фонде у нас платят 250 евро, без электричества…Если хотите знать мой расклад, то пожалуйста: я живу в собственном доме 165 кв. м , счет за электричество – 180 евро, 25 евро – охрана, 10 евро – мусор. Вода у нас своя…Это тоже за декабрь, без морозов…

Средняя зарплата в моей стране – 960 евро на руки. При этом, абсолютно у всех, есть жилищные кредиты. У нас очень низкий процент, но выплаты – 300 евро минимум. У всех машины в лизинг, это еще 150 евро минимум. Коммуналку я уж написала…

Вы не поверите, но мы еще едим, ходим в туалет, моемся и покупаем одежду на разные сезоны….

И мы не в .опе, а в Европе!