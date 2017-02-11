Алла Левушкина из Рязани – старейший хирург в мире, более 10 тысяч операций и 68 лет стажа

89-летний медик признается, что секрет ее долголетия — это животные, которые всегда были рядом. Дома у нее живут несколько кошек, которые помогают ей расслабиться после трудового дня. Также хирург отметила, что всегда старается помочь не только людям, но и бездомным животным.

"Живу в любви со всем живым" – улыбаясь, отвечает врач на вопрос о секрете своего долголетия.

Алла Ильинична родилась в Рязани, затем переехала в Москву для изучения медицины. Сейчас она работает и оперирует в поликлинике родного города, где Левушкину ценят и считают одним из лучших практикующих хирургов. В 2015 году медик получила премию "Призвание " в номинации "За верность профессии".