Алла Левушкина из Рязани – старейший хирург в мире, более 10 тысяч операций и 68 лет стажа

11.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Алла Левушкина из Рязани – старейший хирург в мире, более 10 тысяч операций и 68 лет стажа

Алла Ильинична Левушкина – старейший хирург не только России, но и всего мира. 89-летний врач, у которого за спиной 68 лет трудового стажа и более десяти тысяч операций, до сих ведет прием в поликлинике Рязани и проводит по четыре операции в день.

89-летний медик признается, что секрет ее долголетия  — это животные, которые всегда были рядом. Дома у нее живут несколько кошек, которые помогают ей расслабиться после трудового дня. Также хирург отметила, что всегда старается помочь не только людям, но и бездомным животным.

"Живу в любви со всем живым" – улыбаясь, отвечает врач на вопрос о секрете своего долголетия.

Алла Ильинична родилась в Рязани, затем переехала в Москву для изучения медицины. Сейчас она работает и оперирует в поликлинике родного города, где Левушкину ценят и считают одним из лучших практикующих хирургов. В 2015 году медик получила премию "Призвание " в номинации "За верность профессии".

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