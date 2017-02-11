Армии против Петра Порошенко. Украина «беременна» Октябрём 2017 года

Одно из подразделений Вооруженных сил Украины выступило с обращением президенту страны Петру Порошенко.

Солдаты хотят блокады Донбасса — полного запрета на финансовые отношения с неподконтрольными Украине территориями.

Согласно законодательству Украины Вооруженные силы — внепартийная структура. Бойцам ВСУ запрещена активная политическая и партийная деятельность.

Тем не менее, бойцы 16-го батальона 58-й бригады ВСУ пренебрегли этим правилом и обратились напрямую к верховному главнокомандующему — президенту страны Петру Порошенко. Свое обращение бойцы разместили в Facebook.

«Мы не поддерживаем ни одну политическую силу, но осуждаем давление, особенно физическое, на ветеранов АТО… Кроме того, мы требуем полностью остановить движение контрабанды вдоль всей границы Донецкой и Луганской областей», — заявили военнослужащие.

Исходя из видео, они находятся где-то около передовой: вокруг снег, местность похожая на сельскую. В руках у бойцов стрелковое оружие. Перед ними — минометы.

«Мы понимаем, что на оккупированных территориях живет много граждан, которые любят и поддерживают Украину. Поэтому просим их с пониманием отнестись к этому экономическому эмбарго, ведь в истории нет ни одного примера, когда бы страна в состоянии войны кормила своего врага. Армия Украины — с народом Украины», — категоричны солдаты ВСУ.

Украинские военные и раньше снимали видео с претензиям к властям. Однако это были выступления одиночек, которые ругали снабжение и выражали свое отношение к политике. На этот раз о претензии к властям заявило регулярное подразделение. И что особенно важно — это не добровольческий батальон.

В ситуации разбиралась Ukraina.ru.

Когда заговорят ружья

16-й батальон 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ был создан на базе 16-го батальона территориальной обороны, который формировался в Полтавской области. Даже в начале своей истории это подразделение не было полностью добровольческим.

Батальон комплектовался по смешанной схеме. Добровольцы составили лишь его часть. Остальные бойцы были мобилизованы. Боевое слаживание батальон прошел в мае 2014 года. Тогда же в Донбасс отправили две сводные группы батальона. С ноября 2014 года батальон находится в зоне боев. В частности, в 2016 году бойцы подразделения несли службу в Авдеевке.

Выступление такого подразделения, которое стойко несло все тяготы и лишения в боях, тревожный звонок для украинской власти. Ситуация начинает потихоньку напоминать события 100-летней давности, когда после Февральской революции солдатские комитеты фактически переняли на себя управление российской армией.

Впрочем, пока это не бунт, а лишь выступление. Так что до развала вооруженных сил подобного тому, что случилось с армией Российской империи, пока далеко.

«Это — брожение, но это пока не организованные выступления против власти. Пока серьезной материализовавшейся угрозы для Киева еще нет. Но настроения в среде военнослужащих, бывших участников АТО и добровольцев не могут не вызывать тревогу у Киева», — отмечает в комментарии Ukraina.ru политолог Андрей Золотарев.

Он отмечает, что выступления военных и националистов являются кошмаром украинской власти, вызывают ее опасения.

Примечательно, что командира 16-го батальона отстранили от командования из-за того, что он взял отпуск, чтобы поучаствовать в акции по блокаде торгового сообщения с неподконтрольным Украине Донбассом.

«Для нынешней власти страшный сон, если против нее выступят участники АТО, военнослужащие, добровольцы — те люди, которые участвовали в конфликте, умеют обращаться с оружием и готовы к самым радикальным действиям.

Поэтому она старается купировать эту угрозу», — отмечает Золотарев.

Он указывает на необычайно мягкие санкции, которым подвергся один из организаторов торговой блокады с ЛДНР, экс-комбат «Донбасса», народный депутат Семен Семенченко.

«В его отношении власть действует очень осторожно, я бы сказал — „гибридно“ — помимо возбуждения дела за блокаду транспортных коммуникаций с ним пытаются договориться. Но и продемонстрировали момент силы, когда полиция разблокировала пути.

Но здесь позиция власти выглядит слабой и симпатии большинства украинцев — не на ее стороне и ей придется делать выбор между плохим и очень плохим», — предупреждает Золотарев.

А радикалы, осознавая свои силы, продолжают угрожать власти.

«У вас есть официально зарегистрированное оружие, и вы имеете полное право его применять в случае угрозы вашей жизни», — обратился нардеп Владимир Парасюк к организовавшим блокаду «ветеранам АТО».

По его словам, участникам блокады, прошедшим бои в Донецком аэропорту, Иловайске и Дебальцево, уже нечего бояться. Парасюк также отметил, что если ВСУ снова попытаются разблокировать пути, «это будет началом конца шоколадно-олигархической империи».

В феврале 2014 года с выступления Парасюка и началось свержение Виктора Януковича. И кто знает, могут ли его действия и призывы спровоцировать новые социальные потрясения?

По словам Золотарева, все общество волей-неволей поддерживает выступающих за блокаду. И виной тому не только правительственная пропаганда, которая в итоге обернулась против властей.

С ощущением собственной правоты

На словах власти Украины не считают ЛНР и ДНР сколь-либо легитимными образованиями. Более того, руководство республик и представителей местной власти и бизнеса в СМИ Украины иначе как «террористами» не именуют. На деле между так называемыми «террористами» и Украиной идет бойкая торговля.

«Проблема в том, что пропаганда для внутриукраинского потребления рассказывает про войну, „российско-террористические войска“. Она имеет массированный характер и подчас достигает результата. И у части граждан возникает мощный когнитивный диссонанс, когда они узнают, что только по одной из пяти заблокированных Семенченко веток проходит угля на $1 млн», — говорит Золотарев.

Он указывает на то, что перечень лиц и фирм, которые имеют право торговать с неподконтрольными Украине территориями, насчитывает 32 тыс. единиц.

«Тем более, 47% средств, которые платятся за этот уголь — а давайте не забывать о возросших тарифах на тепло — возвращаются на неподконтрольную территорию», — указывает эксперт.

Все это убеждает часть электората в том, что власть коррумпирована, ведет торговлю на крови, а ее методы урегулирования ситуации на Донбассе, как минимум, спорны.

«Выходит, именно за счет спонсирования… контролирующих шахты в оккупированных регионах Донбасса, у людей есть свет в домах, у Рината Ахметова — дешевый уголь, у чиновников — дополнительная премия к положенной по закону минималке 3 200 грн. И все довольны», — заявляет украинский журналист Евгений Головатюк.

И хотя он также считает, что полная блокада — это отказ от живущих в ЛНР и ДНР людей, а следовательно и от территорий Донбасса, журналист уверен — торговля с ЛДНР не объясняет коррупцию.

«Специальный режим перемещения товаров с ОРДЛО действует с начала 2015 года. За этот год ни СБУ, ни Минэнерго, ни Администрация президента не удосужились создать публичные реестры объема перевозимой продукции.

Журналистам легче узнать, какое количество угля и по какой цене Центрэнерго купило в России, чем сколько его завезли с оккупированных территорий Донбасса», — категоричен Головатюк.

Он вспоминает, что министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик — выходец из президентской партии.

«Получается, что торговля углем — бизнес президентской команды», — категоричен журналист.

Судя по тому, что на блокаду начали выезжать бойцы ВСУ, притом для того, чтобы поддержать блокирующих, пропаганда украинской власти больно ударила по ней самой же и уже начинает разлагать ВСУ и настраивать их против Киева. В таких условиях военный переворот перестает казаться невероятным сценарием.

Николай Лазаренко