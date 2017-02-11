ЦРУ США: зачем Трамп собирается реформировать американскую разведку

Реформа американской разведки может стать новым проектом администрации 45-го президента США Дональда Трампа. По сведениям источников, подготовку для реструктуризации разведсообщества республиканец намерен поручить своему стороннику Стивену Файнбергу, который возглавляет инвестиционную компанию Cerberus Capital Management. RT узнал у экспертов, что может значить подобная инициатива Трампа, особенно учитывая тот факт, что в своей первой президентской речи политик выразил восхищение работой ЦРУ.

Глава инвесткомпании Cerberus Capital Management Стивен Файнберг называется в качестве вероятного кандидата для проведения подготовки к реструктуризации американской разведки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бывших и действующих сотрудников Белого дома. Задачей Файнберга станет оценка возможностей по модернизации 17 отдельных агентств, штат которых составляет десятки тысяч человек, а бюджет — около $70 млрд.

Подчёркивается, что администрация Трампа особенно заинтересована в реформировании офиса директора Национальной разведки, который был создан после терактов 11 сентября 2001 года для координации работы различных разведывательных агентств США.

Несмотря на то, что решение о назначении Файнберга ещё не принято, в компании Cerberus отметили, что на прошлой неделе обсуждалось возможное присоединение Файнберга к администрации президента. При этом качество, в котором он войдёт в команду Трампа, не уточняется.

Кто вы, мистер Файнберг

56-летний Стивен Файнберг, сооснователь Cerberus, был одним из тех, кто поддержал Трампа в намерении баллотироваться на президентский пост. В ходе кампании Файнберг являлся одним из основных доноров республиканца, а также его советником по экономическим вопросам. По оценке Forbes, состояние Файнберга оценивается в $1,25 млрд.

Глава Cerberus не является публичным человеком. Он редко даёт интервью и избегает крупных мероприятий. Вместо этого он предпочитает расширять сферы для своих инвестиций, вкладывая деньги в разнообразные бренды, начиная от оружия и заканчивая парками развлечений.

Также по теме «Фантастические люди, я вас люблю»: Трамп выступил с речью в штабе ЦРУ 45-й президент США Дональд Трамп на следующий день после инаугурации приехал в штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли. Там он обратился с...

«Фантастические люди» под реформой

Намерение Трампа заняться реструктуризацией разведсообщества США выглядит неоднозначно на фоне его последних заявлений о признательности ЦРУ. Уже на следующий день после инаугурации Трамп приехал в штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли, где обратился с приветственной речью к членам американской разведки. Он заверил их в своей поддержке и назвал «фантастическим людьми».

«Я вас люблю, я вас уважаю, никто больше меня не уважает вас», — заявил тогда Трамп под аплодисменты.

При этом он подчеркнул, что основной задачей ЦРУ станет борьба с исламским терроризмом. По его словам, управление слишком долго сдерживали, однако при его поддержке оно получат возможность полностью реализовать себя.

Прицельные перемены

Изменения в структуре американской разведки могут быть инициированы для приведения разведсообщества в соответствующую кондицию для работы с поставленными задачами, считает политолог Арег Галстян:

Учитывая что администрация Трампа и он сам считают, что основная угроза исходит от исламского фундаментализма, радикализма. Соответственно он, наверное, считает, что есть необходимость пересмотреть формат деятельности спецслужб, чтобы адаптировать их к ответу на те вызовы и угрозы, которые существуют сегодня.

При этом политолог выразил сомнение в том, что это возможно, приведя в пример неудачные попытки ряда президентов США, которые задавались подобной целью.

«Внутри разведки есть определённые лоббистские группы, группы влияния, которые просто не позволят все взять и перевернуть на 180 градусов», — отметил эксперт.

Подход бизнесмена

Намерение Трампа реформировать разведку, вероятно, продиктовано стремлением оптимизировать её структуру, на содержание которой уходят большие деньги, полагает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Ситуация, когда 17 спецслужб, образующих разведсообщество США, занимаются вопросами добывания информации, с точки зрения Трампа как бизнесмена, представляется излишней. Поэтому решение поручить изучить суть вопроса человеку, который формально не связан со спецслужбами, но, тем не менее, в качестве руководителя успешен, может представляться пусть и нетрадиционным, но достаточно эффективным ходом», — сказал Коротченко.

Он отметил, что не исключён и личный мотив Трампа в ситуации с реструктуризацией, так как республиканец имеет все основания не доверять разведке.

«Очевидно, что Трамп не полностью доверяет разведсообществу, учитывая, что на протяжении нескольких месяцев он был свидетелем целого ряда информационных кампаний, направленных против него. И «русские хакеры», которые якобы вмешивались в избирательную систему, и компромат, который якобы имеют российские спецслужбы, и мнимые манипуляции Кремля ходом выборной кампании — все это показалось Трампу достаточно непрофессиональной и грубо сработанной акцией. Поэтому его стремление разобраться и навести порядок в разведсообществе может быть продиктовано и личными мотивами», — подытожил собеседник RT.

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