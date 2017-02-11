Дмитрий Овсянников рассказал о преобразованиях в Севастополе

"Севастополь, Севастополь — гордость русских моряков!" Этот город не сходил с экранов телевизоров весной 2014 года, но что там происходит сейчас? В 2014-м "народным мэром" Севастополя стал Алексей Чалый. Потом он ушел в депутаты, а губернатором стал заслуженный адмирал Меняйло. Его, правда, выбирали не напрямую, а в местном парламенте. И вот президент назначил на его место 40-летнего Дмитрия Овсянникова, сына выпускника Севастопольского приборостроительного, уроженца Омска, который работал до этого в Ижевске, Перми и Москве. Что он за человек? Приживается ли?

Константиновская батарея. Губернатор нажимает на рычаг пушки. Грохочет выстрел полуденной пушки. На то, чтобы именно он совершил полуденный выстрел, "Вести в субботу" Дмитрия Овсянникова, ВРИО губернатора Севастополя, уговаривали. Сам он, хотя не раз потом возвращался к теме взаимодействия с военными, — человек гражданский. И первый объект, который он принимал в тот день, — новый детский садик. Тема для него, как выяснилось, более чем осязаемая – у самого четверо детей.

1977 года рождения. В свои 40 лет, он действительно губернатор новой формации. По крайней мере, мне такие раньше не встречались. Открою один секрет.

- Перед началом съемок вы зашли в кафе, искали место.

- Оглядывался, — говорит Овсянников.

- Оглядывались. Я многих руководителей регионов снимал. Все стоят: "Здравствуйте!"

- Я к такому не привык, поэтому все очень просто.

Вернемся из центра города в бухту Казачью, где, как грибы, выросли и новый детский садик, и новая школа. Это произошло буквально за те несколько месяцев, которые Овсянников провел в Севастополе.

"Последний детский сад построен был с нуля 25 лет назад", — сказал Дмитрий Овсянников.

- Получается, еще при Советском Союзе?

- Да.

Чисто севастопольское совпадение: начали мы съемки у новых школы и детсада, а мимо на учения шла колонна морпехов. Но по прошествии двух лет, когда многие свои вопросы решили военные, действительно пора было побольше заняться и экономикой Крыма и Севастополя.

Еще на рассвете — первая примета новых времен — заросший за последние десятилетия Севастополь опять убирают. А еще недавно казалось, что легендарно чистый Севастополь останется лишь в воспоминаниях старших поколений. Также на рассвете обнаруживаем творчество самих горожан: стена, на которой первая оборона города в Крымскую войну XIX века, вторая — в Великую Отечественную и третья — в 2014 году. Герой тех дней сегодня — депутат Заксобрания Алексей Чалый.

- Как вам работается с новым губернатором?

- Нормально, — признается Чалый.

- Наладились отношения между Заксобранием и исполнительной властью?

- С моей точки зрения, да.

Первый шаг Овсянникова — радикальная реорганизация, сокращение правительства Севастополя по образцу других городов федерального значения.

- Как-то маленькое у вас правительство стало.

- Да, оно стало существенно меньше, — отметил Овсянников.

- То есть раньше стол был длиннее?

- Нет, стол тот же самый, только количество членов правительства уменьшилось.

- Сколько было, сколько стало?

- Было 39, сейчас 13.

- Небо упало на землю?

- Нет, стало легче работать.

Через Севастопольскую бухту — на пароме, которого, как, наверное, не все и в городе знают, могло сейчас не быть: такую позицию занял предыдущий частный владелец, словно на дворе все еще украинское "что хочу, то и ворочу".

"Когда я сюда приехал, пришло уведомление: либо вы нам компенсируете, либо мы остановим паромное сообщение. На уровне шантажа. И уже в начале октября частник остановил паром", — вспоминает Овсянников.

Тогда-то паром и спасло, выкупило правительство Овсянникова. А вез нас этот "старый- старый" паром на северную сторону, где проблемы копились многие десятилетия. После десятилетий забвения нормативам сейчас соответствуют только 10% севастопольских дорог. Именно при Овсянникове откуда-то вдруг нашлись подрядчики, которые завершили долгожданную развязку на месте бывшей вечной пробки.

"500 миллионов рублей, как говорят наши товарищи, мы не освоили, а построили", — отметил Овсянников.

Откуда-то вдруг появились деньги и для создания нового сосудистого центра. Там мы оторвались от губернатора, чтобы поговорить с врачами реанимации.

"Стало проще, это однозначно, проще потому появилась аппаратура, теперь не нужно бегать медсестре — можно подойти к монитору и посмотреть. Есть масса положительных моментов. Вообще все замечательно. Я, честно говоря, даже о таком и не мечтал", — сказал Геннадий Дудниченко, заведующий отделением реанимации.

Но есть сдвижки и на северной стороне: впервые за многие десятилетия из рук Овсянникова и руководства Заксобрания ключи от новых квартир получают сразу два десятка сирот. Но все-таки: кроме социалки и флота какие еще можно запустить в Севастополе проекты? Какая здесь возможна другая экономика?

"Вы не поверите, но мы – четвертые в стране по сбору винограда в 2016 году", — радуется Овсянников.

- Крым?

- Город Севастополь.

- Отдельно взятый Севастополь — четвертый в стране?

- Отдельно взятый город федерального значения, который имеет сельские местности, имеет великолепные виноградники, является четвертым субъектом РФ по сбору винограда.

Там, в сельской местности, знакомимся с еще одной новой отраслью. Это Севастопольский осетровый завод в составе Свободной экономической зоны. Однако для развития бизнеса у предпринимателей пока есть препятствия.

"Бизнес-модель наших банков очень странная. Когда говоришь, есть завод, его можно заложить, все в собственности, они говорят: у нас по нашей бизнес-модели вы должны год работать и приносить прибыль, чтобы мы вам дали какую-то копейку. Маразм, конечно. Тем более в Крыму. Вы сами понимаете, санкции. Ни одного банка, уполномоченного по федеральным программам, которые предполагают субсидирование развития аквакультуры, в Крыму нет", — жалуются предприниматели.

А что в сельском Севастополе? Отдельная жемчужина Севастопольского региона — это Балаклавская бухта. Сейчас один из проектов севастопольских властей — это обустройство здесь всероссийского яхт-клуба. И первые наметки уже видны.

В советские годы в закрытом городе Севастополь в отношении Балаклавы действовал отдельный дополнительный спецрежим. Дело в том, что в одной из скал были подземные заводы: один — по снаряжению подлодок, другой — по обслуживанию шести видов ядерного оружия. Но если посмотреть на историю, то в последние 200 лет Балаклава живо интересовала иностранные военные разведки и еще по целому ряду причин.

В Крымскую войну XIX века в Балаклаве стоял британский флот. И отсюда англичане выдвинулись на легендарную для их коллективной памяти атаку легкой кавалерийской бригады под командованием лорда Кардигана — героическую, но катастрофическую атаку на позиции русской армии. В коллективной памяти англосаксов это — один из самых ярких эпизодов всей военной истории. Недаром еще на заре Голливуда и в Америке про это сняли целый фильм. Недаром в 1945-м после конференции в Ялте в Балаклаву приезжал поклониться этим местам Уинстон Черчилль.

Балаклавское сражение. 13 октября 1854 года. В общем, есть каким местам в Крыму поклониться и россиянам, и англичанам. Именно под Балаклаву в 1945-м приезжал Уинстон Черчилль. Сейчас западных туристов под Севастополем — единицы. Это — косвенные следствия санкций. Но, впрочем, этими санкциями Запад сам себя в этом смысле наказал. Но как сказались эти санкции на крымчанах, на севастопольцах? "Санкции не работают. Мы их, можно сказать, не почувствовали", — признаются местные жители.

Естественно, отдельный вопрос — цены. Для каких-то регионов они, может, и обычные, но не будем забывать, что Севастополь пока еще только догоняет остальную Россию в плане благосостояния, зарплаты здесь совсем не высокие.

Про Крымский мост есть обещание Путина. Он, конечно, опора севастопольских властей. Но и они со своей стороны должны помочь. Как?

До переезда в Севастополь Овсянников работал замминистра промышленности всей России, курировал в том числе помощь Севастопольскому морскому заводу, где в советские годы работали 15 тысяч человек, а к концу украинского периода работников оставалось 137. Теперь под крылом Объединенной судостроительной компании завод возрождается. Сотрудников скоро будет полторы тысячи. И здесь уже делают понтоны и плавопоры для той самой Керченской переправы.

А что же все-таки с осетровым заводом? Там есть проблемы с банковскими кредитами. Но есть надежда: при Овсянникове заработала программа правительственного субсидирования.

Овсянников ведь не только правительство реорганизовал. Приехав в Севастополь, первое, что предложил новый молодой ВРИО губернатора, — перейти на прямые выборы. Они — в сентябре.

- Я удивился, кое-что узнав о вашей деятельности. У вас образ технократа, но вы, оказывается, еще и демократ. Зачем вам это нужно? В принципе, была довольно комфортная конструкция. Здесь не было прямых выборов. Вас выдвинул президент, утвердило Заксобрание. Работа есть работа. А тут вы придумали, что на прямые выборы идете, а зачем вам это?

- Потому что основной результат достигается не чиновниками, — уверен Алексей Чалый.

- Но прямым выборам быть?

- Это уже все.

- В данном случае нашли согласие?

- Но это опять же это была чуть ли не первая инициатива Овсянникова. Достойная, с моей точки зрения, позиция.

"Мое предложение и реакция по поводу законопроекта о прямых выборах была реакцией на ожидания города. Согласитесь, что это чувствуется и город ждал прямых выборов. Я не мог поступить по-другому", — отметил Овсянников.

В Севастополе еще масса проблем. Но это, конечно, очень русский город.