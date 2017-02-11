Как на ладони: откуда Россия знает о каждом шаге НАТО в Черном море

Учения НАТО «Морской щит – 2017» в Черном море, которые 6 февраля перешли в активную фазу, контролирует Министерство обороны РФ. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, за кораблями альянса и Украины наблюдает средний разведывательный корабль проекта 864 «Приазовье». О том, какие еще средства разведки отслеживают действия НАТО на юго-западном направлении, читайте в материале сайта телеканала «Звезда».

Прежде всего стоит отметить масштаб учений «Морской щит». В этом году в них задействованы 2,8 тысячи человек, 16 боевых кораблей и десять самолетов с Украины и из семи стран – участниц НАТО. Основной целью учений является отработка действий по борьбе с воздушными, подводными и надводными угрозами.

Действия такой большой группировки возле российских берегов не могли остаться без ответа. Поэтому Генштаб РФ принял действия по контролю за ней, уточнив, что Минобороны на всякий случай готово к любому развитию событий.

Разведка с моря

Для наблюдения за учениями альянса в Черное море вышел разведывательный корабль «Приазовье», построенный по проекту 864. И здесь стоит особо подчеркнуть, что разведывательные корабли – одна из самых больших ценностей ВМФ РФ. «Если тактико-технические характеристики вооружений ракетных кораблей примерно известны, то оборудование разведывательных кораблей – всегда большая тайна», – прокомментировал сайту телеканала «Звезда» главный редактор Центрального военно-морского портала Сергей Сочеванов.

Он отметил, что это очень удачный проект средних разведывательных кораблей и «Приазовье» – один из семи кораблей, построенных по нему. По его словам, у этих кораблей довольно слабое классическое вооружение для защиты от угроз с моря и воздуха, однако это не главное, чем должен быть оснащен разведывательный корабль. Гораздо важнее оборудование, которое установлено на его борту.

«Если надводный корабль, благодаря спутникам, виден на поверхности как на ладони, то для обнаружения подводных лодок корабль "Приазовье" оснащен гидроакустическим вооружением, которое позволяет обнаруживать и получать гидроакустический портрет субмарин», – рассказал Сочеванов. Это нужно, чтобы определять тип подлодки по акустическим данным, пояснил он. «Соответственно, когда в следующий раз акустик получает данные, он сможет определить, что, допустим, рядом находится подлодка проекта Los Angeles. После этого можно понять, как им эффективнее противодействовать», – добавил эксперт.

В то же время он отметил, что сегодня в составе ВМФ РФ нет двух одинаковых кораблей по составу радиотехнического вооружения, а точный состав и характеристики радиотехнического вооружения являются закрытой информацией. Тем не менее, сравнивая фотографии кораблей, можно предположить, что для осуществления радиоразведки «Приазовье» оснащено автоматическим комплексом обнаружения, перехвата, анализа радиопередач и пеленгования радиопередающих средств в КВ-диапазоне, комплексом поисково-пеленгаторной радиостанции УКВ-диапазона, комплексом радиоэлектронной разведки электромагнитных полей.

«Корабль-разведчик также может осуществлять радиоперехват и вычленять важную информацию из большого ее объема, которая, как правило, передается в этом районе с интенсивным судоходством», – рассказал Сочеванов. Еще одна важная задача, которую выполняет «Приазовье» – это замеры физических полей у надводных кораблей, что необходимо для работы систем вооружения, целеуказания. Такие наблюдения необходимы для отслеживания тенденций в целом, а также понимания тактико-технических характеристик вооружения НАТО с целью в дальнейшем модернизировать свое оружие и системы противодействия.

Разведка с воздуха

Однако стоит отметить, что за учениями альянса наблюдают также морская авиация и радиолокационные комплексы на суше. Например, в воздухе разведку может вести самолет Ил-38Н, который оборудован поисково-прицельной системой «Новелла-П-38». Благодаря ему самолеты и вертолеты обнаруживаются на расстоянии до 90 километров, а надводные цели – до 320 километров. Система может одновременно вести 32 цели как над, так и под водой. Помимо решения противолодочных задач, Ил-38Н способен выполнять функции патрульного самолета радиоэлектронной разведки.

«Убийца подлодок» может нести полезную нагрузку до пяти тонн и вооружен крылатыми ракетами, противолодочными торпедами и глубинными бомбами. Поэтому в случае угрозы всегда может выполнить боевую задачу.

Разведка комплексами на суше

Кроме того, учения НАТО – отличная возможность для Минобороны опробовать загоризонтный модифицированный радар «Подсолнух», который должен был заступить на боевое дежурство в Крыму в 2017 году. Он будет видеть любой военный корабль, который проходит Босфор.

Этот радар успешно прошел государственные испытания еще в 2006 году и несет боевое дежурство в Охотском, Японском и Каспийском морях. Отличительной особенностью РЛС «Подсолнух» является возможность обнаруживать, сопровождать и классифицировать до 300 морских и 100 воздушных объектов в автоматическом режиме за пределами радиогоризонта. Он легко может определять их координаты и выдавать по ним целеуказания комплексам и системам вооружения кораблей и средств противовоздушной обороны.