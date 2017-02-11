Киевская хунта забросила в Россию наркодесант, который с успехом провалился

В Киеве было подготовлено несколько групп дилеров, которых обучили готовить и продавать синтетические наркотики

Такого в отношениях Украины и России еще не случалось. На кадрах оперативной съемки десятки лиц, как это бывает при разгроме полицейскими какого-нибудь колумбийского наркокартеля. Но все это происходило не в какой-нибудь экзотической стране, а в России.

Сотрудники ФСБ, Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России в Московской, Свердловской, Новосибирской, Воронежской, Челябинской, Ростовской, Омской, Иркутской областях, Красноярском крае, Ханты-мансийском АО – Югра разоблачили и задержали 67 участников хорошо законспирированной преступной группировки, которые собирались приучить к сильнейшим синтетическим наркотикам тысячи молодых граждан России.

Наркокартель можно назвать этническим - 47 задержанных оказались с синими паспортами, обложки которых украшает трезубец. Каждый зарабатывал в России на наркотиках по 6-8 тысяч долларов в месяц. Преступная организация имела свое название, и даже виртуальный магазин "ХимПром".

"В России пресечена противоправная деятельность наркосиндиката "ХимПром". Данная организация имела четко выстроенную схему незаконного оборота наркотиков – от производства до реализации. Его годовой оборот составлял более 2 миллиардов рублей", - заявила СМИ официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По самым скромным подсчетам экспертов, где-то уже через год, эта цифра могла вырасти в несколько раз.

Установлено, что в 2015 году лицами, находящимися на Украине, для организации сбыта наркотических средств на территории России был организован интернет-магазин "ХимПром"Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА true_kpru

Следователи МВД России выяснили, что задержанных отбирали в наркодесант, как в Службу безопасности Украины. Сначала выявляли самых крепких, потом с каждым общался психолог, но если он подозревал, что будущий наркокурьер может быть лоялен к гражданам России, и не готов идти на преступление, его дополнительно проверяли на полиграфе. Лучших отправляли учиться в Киев на краткосрочные курсы. Там, участникам преступной группы объяснялись "правила ведения электронной переписки, использования платежных систем, перевозки и упаковки наркотиков, а также способы организации тайников".

"Установлено, что в 2015 году лицами, находящимися на Украине, для организации сбыта наркотических средств на территории России был организован интернет-магазин "ХимПром", который размещал информацию о видах, ценах и способах приобретения наркотиков. Для вербовки участников наркогруппировки в украинских СМИ массово размещались объявления с предложениями о приеме на высокооплачиваемую работу в качестве курьеров или экспедиторов на территории России. Вербовочные пункты, располагались в Киеве", - уточнила представитель ведомства.

В МВД отметили, что "нанимаемым лицам выдавались банковские карты, оформленные на данных подставных лиц, фиктивные паспорта и водительские удостоверения граждан России, а также телекоммуникационные устройства с установленными интернет-мессенджерами, по которым в дальнейшем они получали указания от организаторов наркогруппировки".

Во время обысков сотрудники полиции ликвидировали три лаборатории "ХимПрома" в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах Московской области. Каждая их них могла производить от 150 до 500 килограммов дури в неделю. Наркотики распространялись в 14 регионах России. У членов наркокартеля изъяли 9 специальных грузовых машин с двойным дном для перевозки крупных партий запрещенных веществ. Они должны были курсировать между 10 базами, где было обнаружено 4 тонны синтетических наркотиков, 3 тонны 500 килограммов прекурсоров для их производства. У задержанных сотрудники полиции нашли более 2 миллионов рублей наличными. Эти деньги преступники заработали в России, но не успели отправить домой.

Сейчас следователи работают над тем, чтобы объединить все дела в одно производство. Участникам украинского наркокартеля за продажу в России наркотиков в особо крупном размере грозят пожизненные тюремные сроки. Силовики будут выяснять имена тех, кто подготовил этот наркодесант.