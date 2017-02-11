Малазийский Боинг MH-17 могла сбить только Украина

Интересный твит обнаружил в дебрях интернета украинский политолог Владимир Корнилов. Он появился еще в двадцатых числах января, однако остался полностью незамеченным западными медиа - несмотря на то, что информация, содержащаяся в нем, по-настоящему сенсационна. Вот только крайне невыгодна для очень и очень многих.



Твит был написан голландским депутатом Питером Омтзихтом прямо из зала, где слушался вопрос о ходе расследования крушения Боинга-777 на территорией Донецкой области.



«CTIVD (супервайзер секретной службы) подтверждает: согласно расследованию, только Украина имела работающие системы "Бук" на Восточной Украине 17 июля », - собщил Омтзихт.



22 января в нидерландском парламенте выступал глава специальной комиссии, занимающейся надзором за спецслужбами и обороной, Харм Брауэр. Он предоставил депутатам данные комиссии, согласно которым в день уничтожения Боинга кроме украинских БУКов сбить пассажирский самолет в этом районе было некому.



С момента, как эти данные стали известны парламентариям Голландии, о них не было в публичной сфере ни слуху, ни духу, и если бы не внимательный и дотошный уроженец Липецкой области Корнилов - возможно, мы с вами в принципе не узнали бы об этом. Вот примерно настолько Запад заинтересован в предоставлении гражданам «полной и объективной» информации. Ее, конечно, можно представить - если она соответсвует нужному дискурсу. А если нет - можно и замалчивать факты.



"Голландские СМИ приводят сегодня эти красноречивые страницы из официального отчета по сбитому Боингу. И объявляют о намерении судиться с правительством своей страны ради получения полных материалов следствия",- также добавляет эксперт, публикуя фото стандартной страницы отчета.









Боинг 777 «Малайзийских авиалиний» потерпел крушение на востоке Донецкой области в районе села Грабово рядом с городом Торез 17 июля 2014 года. Он летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все, кто находился на борту, 283 пассажира и 15 членов экипажа. Согласно текущим данным официального расследования, имеющимся в публичном доступе, крушение самолета произошло в результате взрыва боевой части типа 9Н314М, установленной на ракете серии 9М38, выпущенной ЗРК «Бук».



С данными отчета Совета по безопасности Голландии, опубликованными 13 октября 2015 года, не согласились представители Росавиации и концерна «Алмаз-Антей», являющегося производителем систем БУК. Росавиация 17 января озвучила целый ряд претензий к данным официального расследования, указывающих на грубейшие ошибки и нестыковки. Письмо с требованием учесть эти факты, было направлено в прокуратуру Нидерландов. Ранее, в июне 2015 года, «Алмаз-Антей» провели натурные испытания боевой части ракет, используемых системой БУК, и ее воздействия на самолет типа Боинг 777. Данные опубликованного концерном подробного отчета также расходятся с результатами голландского расследования.



Стоит отметить, что в голландском отчете отсутствуют прямые указания на виновника случившейся катастрофы, лишь указывается, что крушение произошло в результате попадания в самолет ракеты, выпущенной системой БУК. Теперь же, после шокирующего твита голландского депутата, остается лишь гадать, были предоставлены парламентариям Голландии свежие данные, либо в октябрьской информации о данных расследования данный факт просто замолчали.