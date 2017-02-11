Новое производство бройлеров запустят на Ставрополье

В Ставропольском крае начнут строительство производственной площадки для откорма цыплят-бройлеров. Инвестиционный проект реализует компания «Бансканский бройлер». Запуск еще одной производственной площадки позволит агрокомпании увеличить производство куриного мяса почти в два раза.

Отметим, что бюджет инвестиционного проекта составит 668 миллионов рублей. Согласно проекту, новая производственная площадка агрокомпании будет рассчитана на 5 миллионов 200 тысяч голов цыплят-бройлеров. Годовые объемы производства куриного мяса в агрокомпании при этом должны увеличиться почти вдвое, с 6,5 тысяч тонн до 12 тысяч тонн.

В настоящее время на месте создания объекта закончены все подготовительные работы, строители приступили к возведению производственных помещений. Известно, что запуск нового объекта запланирован на 1 августа. Выйти на полную производственную мощность предприятие планирует в октябре нынешнего года.

Добавим, запуск новой производственной площадки позволит открыть более 50 рабочих мест, а налоговые отчисления в бюджет составят порядка 10 миллионов рублей.