Правительство решает вопрос о повышении пенсионного возраста

На протяжении последних нескольких лет во властных структурах повсеместно обсуждается вопрос о повышении пенсионного возраста. К единому мнению политики пока не пришли, тогда как экономисты торопят правительство с реализацией этой непопулярной у населения затеи.

На сегодняшний день можно констатировать, что правительство принялось всерьез обсуждать вопрос о надобности повышения возраста выхода на пенсию в России. Среди экспертов бытует мнение, что необходимо поднять пенсионный возраст для мужчин до 63 лет, а женщин отправлять на пенсию в 60 лет.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно обращался к этому моменту, так как население волнуется и переживает, что процесс повышения пенсионного возраста может значительно сказаться на их материальном благосостоянии. Однако глава государства заверил людей, что никаких резких решений приниматься точно не будет. Если и начнется процесс повышения возраста выхода на пенсию, то он обязательно будет планомерным и не шоковым для населения.

В том случае, если пенсионный возраст будет повышен, то будущие пенсионеры на себе почувствуют изменения в финансовом плане. В частности, пенсии россиян должны существенно вырасти.

В заключение напомним, что на сегодняшний день в нашей стране действуют следующие правила по выходу на пенсию: мужчины отправляются на заслуженный отдых в 60 лет, а женщины - в 55 лет.

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