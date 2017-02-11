Премьер Польши попала в ДТП в Освенциме

11.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Премьер Польши попала в ДТП в Освенциме (+ФОТО)
 

Минувшим вечером премьер-министр Польши Беата Шидло попала в серьезное ДТП, главе правительства потребовалась госпитализация.

Инцидент произошел в Освенциме, когда автомобиль Fiat, совершая обгон, врезался в машину правительственной колонны, которая ехала по главной дороге.

В результате после столкновения с легковым автомобилем лимузин премьер-министра врезался в дерево на обочине.

Сообщается, что Шидло получила незначительные травмы и была госпитализирована: в больницу ее доставил вертолет. Всего после аварии госпитализация понадобилась троим участникам ДТП.

Премьер Польши попала в ДТП в Освенциме (+ФОТО) | Русская весна
Премьер Польши попала в ДТП в Освенциме (+ФОТО) | Русская весна
Премьер Польши попала в ДТП в Освенциме (+ФОТО) | Русская весна

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