Работу Дональда Трампа торпедирует его собственная администрация. Гласность!

Утечки из общения Дональда Трампа с иностранными коллегами приняли такой масштаб, что речь, без сомнения, идет о саботаже его работы со стороны собственной администрации. Это грозит обернуться для американского президента тяжелыми последствиями, если тому не удастся решить проблему сохранения конфиденциальности в кратчайшие сроки.

Проблемы с соблюдением режима конфиденциальности в новой администрации США приняли такой масштаб, что Белый дом был вынужден дать официальный комментарий по данному поводу. «Мы изучаем ситуацию, она вызывает тревогу», – заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Речь идет о том, что детали телефонных разговоров Дональда Трампа с иностранными лидерами регулярно становятся известны представителям СМИ, а со страниц их изданий – широкой публике.

Самыми громкими утечками стали сообщения от инсайдеров, что Трамп «накричал» на премьер-министра Австралии Малькольма Тербулла и пригрозил президенту Мексики Энрике Пенье Ньето ввести войска в его страну, если мексиканская армия не может сама справиться с «плохими парнями».

Совсем свежим случаем стало сообщение информационного агентства Reuters о том, что в ходе первого телефонного разговора с российским президентом Трамп подверг критике Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), назвав его неудачным для США.

В последнем случае особенно показательным является то, что Reuters получило инсайдерскую информацию сразу от двух чиновников. Масштабы утечек в целом таковы, что не может быть и речи о случайности. При этом в случае с разговором с Владимиром Путиным было продемонстрировано, что в новой американской администрации имеют место множественные очаги уязвимости по линии конфиденциальности.

Сложившаяся ситуация вскрывает сразу ряд проблем, вставших перед американским президентом. Причем проблемы эти носят совершенно разноуровневый характер – от достаточно локального (необходимости ужесточения служебной дисциплины внутри администрации) до глобального, который непосредственно может повлиять на внешнюю политику США.

Для начала необходимо понять, что является причиной происходящих утечек: недостаток профессионализма у сотрудников администрации, которые склонны разбалтывать журналистам лишнее, либо целенаправленный саботаж работы нового президента? Учитывая обстоятельства прихода Дональда Трампа к власти и количество его противников в Вашингтоне на всех уровнях, вопрос совсем не праздный. Более вероятной видится именно вторая версия.

Ситуация усугубляется тем, что подобные утечки наносят чувствительные удары по хозяину Белого дома сразу с нескольких направлений.

Во-первых, сложившаяся ситуация демонстрирует, причем как внутри страны, так и за ее пределами, что Дональд Трамп не может доверять собственному аппарату. Если саботаж принял столь масштабные и откровенные формы в данном направлении работы, то что же происходит в других сферах, не столь открытых публике?

Во-вторых, обнажившаяся проблема требует решения – и быстрого. Причем скорость и эффективность этого решения станет в глазах очень многих свидетельством того, какие шансы есть у Трампа в реализации остальных его планов и программы. Потому что если ему в кратчайшие сроки не удастся решить совершенно базовую задачу сохранения конфиденциальности своих телефонных разговоров, то вряд ли можно рассчитывать на то, что ему удаться добиться успеха в куда более сложных вопросах.

, идущие утечки непосредственным образом бьют по работе Трампа на внешнеполитическом направлении, включая личный контакт с иностранными коллегами. Задача добиться доверительных отношений и прямых разговоров с иностранными лидерами может стать нерешаемой, если те будут понимать, что любое ихв после общения с американским президентом может оказаться на страницах мировой прессы.

Более того, сложившаяся ситуация представляет Трампа в узком кругу вершителей мировых судеб в весьма невыгодном свете – как слабого президента, не способного решить банальнейшую проблему, чью работу и планы успешно торпедируют собственные сотрудники.

Это особенно бросается в глаза на контрасте с Россией, которая за последние годы уже неоднократно демонстрировала способность сохранять высочайший уровень конфиденциальности. Последним таким примером стала сделка по продаже пакета акций Роснефти иностранным инвесторам, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы, поскольку не было ни малейших намеков на именно такое развитие событий. Разговоры же главы российского государства с иностранными коллегами обладают максимальным уровнем защищенности, и любые утечки о них традиционно исходят исключительно с другой стороны.

В результате срочное наведение порядка в работе собственной администрации становится для Дональда Трампа приоритетной задачей, поскольку вскрывающиеся проблемы бьют по его статусу и репутации как главы США. Если же ситуация окажется запущена, это будет иметь долгосрочные и крайне негативные последствия для него, поскольку могут оказаться сорваны все планы работы Трампа на внешнеполитической арене.

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