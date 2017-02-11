Реальный дефицит бюджета Украины в два с лишним раза превышает запланированный

11.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Реальный дефицит бюджета Украины в два с лишним раза превышает запланированный
 

Хотя в бюджете на 2017 год заложен дефицит бюджета в 77 млрд гривен, реальный размер «дыры» может достигнуть 180 млрд грн, говорит председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

«Надо в пожарном порядке искать деньги, чтобы покрыть дефицит бюджета, чтобы закрыть дефицит бюджета, который будет вовсе не 77 млрд, как это пока что заложено в госбюджете на 2017 год.

Хочу обратить ваше внимание на то, что, по данным Государственного казначейства Украины, по итогам 2016 года в доходы госбюджета поступило всего-навсего 616 млрд грн. Это реальные доходы по итогам 2016 года. А в бюджете 2017 года на расходы запланировано 800 млрд грн.

То есть разрыв между реальными доходами 2016 года и запланированными расходами на 2017 год — 180 млрд грн.

Вот это — реальный дефицит бюджета, а не те 77 млрд грн, с которым правительство встретится в 2017 году. Если, конечно, это правительство до конца 2017 года еще будет работать», — говорит эксперт.

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