Реальный дефицит бюджета Украины в два с лишним раза превышает запланированный

Хотя в бюджете на 2017 год заложен дефицит бюджета в 77 млрд гривен, реальный размер «дыры» может достигнуть 180 млрд грн, говорит председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

«Надо в пожарном порядке искать деньги, чтобы покрыть дефицит бюджета, чтобы закрыть дефицит бюджета, который будет вовсе не 77 млрд, как это пока что заложено в госбюджете на 2017 год.

Хочу обратить ваше внимание на то, что, по данным Государственного казначейства Украины, по итогам 2016 года в доходы госбюджета поступило всего-навсего 616 млрд грн. Это реальные доходы по итогам 2016 года. А в бюджете 2017 года на расходы запланировано 800 млрд грн.

То есть разрыв между реальными доходами 2016 года и запланированными расходами на 2017 год — 180 млрд грн.