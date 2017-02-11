Россия разрабатывает спутник для уборки космического мусора с орбиты

Технические характеристики российского космического аппарата для удаления космического мусора с геостационарной орбиты с помощью струи ионов будут определены в 2018 году, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш.

"В 2016 году на лабораторной модели экспериментально была подтверждена возможность создания узкорасходящегося ионного пучка, разработаны предложения по модернизации системы управления космического аппарата, проведены оценки затрат топлива на маневрирование между объектами космического мусора. В 2017-2018 годах исследования продолжатся", - сообщили в институте.

В следующем году специалистами ЦНИИмаш должен быть разработан проект технического задания на выполнение аванпроекта по созданию космического аппарата для уборки мусора с геостационарной орбиты. Техническое задание является первичным и основополагающим документом для проектировщиков космической техники. В нем определяются технические характеристики будущего изделия.

О проекте

Согласно текущему проекту, космический "уборщик" выводится на геостационарную орбиту (высотой около 35 тыс. км над поверхностью Земли) стандартным способом - с помощью ракеты-носителя или довыводится на нее с низкой околоземной орбиты, куда также запускается ракетой, с помощью собственных электрореактивных двигателей.

После выбора цели "уборщик" подходит к космическому мусору и "дует" на него ионным пучком (направленным потоком ионов), придавая мусору скорость чуть менее 11 м/с. Удерживая мусор в зоне дистанционного воздействия, "уборщик" за счет собственных двигателей переводит объект на 300 км выше геостационарной орбиты, а сам после этого возвращается за новым объектом.

"Разработка данного проекта относится к одному из приоритетных направлений - орбитальному обслуживанию космических аппаратов. Отработка технологий маневрирования, сближения, совместного полета и увода позволит в перспективе реализовывать проекты по орбитальному обслуживанию космических аппаратов на геостационарной орбите, которые включают в себя инспекцию, ремонт и восстановление работоспособности, дозаправку, модернизацию", - рассказали в ЦНИИмаш.

Проблема мусора на орбите

Исследования по созданию средств для очистки орбиты от космического мусора были начаты ЦНИИмаш совместно с НИИ прикладной механики и электродинамики Московского авиационного института в 2012 году. В 2013 году к работам были привлечены специалисты компании "Информационные спутниковые системы" имени М. Ф. Решетнева", предложившие создание спутника-уборщика на базе собственной спутниковой платформы "Экспресс-1000НТВ".

Создание этого спутника предполагалось проектом Федеральной космической программы на 2016-2025 год до ее секвестра. Тогда на опытно-конструкторскую работу "Ликвидатор" планировалось суммарно выделить около 8,5 млрд рублей. Спутник должен был за время своей полугодовой работы удалить с орбиты до 20 старых спутников каждый массой до 2 т. В утвержденный проект Федеральной космической программы данный проект не вошел. Тем не менее научно-исследовательские работы по этому проекту в принятой Федеральной космической программе были запланированы.

Особое внимание геостационарная орбита привлекла тем, что является востребованной областью околоземного космического пространства - здесь располагаются телекоммуникационные спутники, спутники связи, метеоспутники и другие аппараты.

По данным Автоматизированной системы предупреждений об опасных ситуациях на середину 2016 года в окрестностях геостационарной орбиты находилось более 1500 объектов, из которых только треть - функционирующие космические аппараты.

Согласно принятым ООН "Руководящими принципами по предупреждению образования космического мусора" все спутники после завершения своей работы переводятся на орбиты захоронения, расположенные более чем на 250 км выше геостационарной орбиты. Однако если спутник был оставлен на геостационарной орбите или вышел из строя до увода на орбиту захоронения, то он останется на геостационарной орбите, где может находиться 100 и более лет.

"Увод космического мусора из области геостационарной орбиты является единственно возможным способом ее очистки, поэтому рассмотрение возможности очистки окрестности геостационарной орбиты от отработавших или отказавших космических аппаратов становится весьма актуальным", - пояснили в ЦНИИмаш.

"Космос оказался не таким безграничным, как это представлялось, в особенности околоземное космическое пространство", - отметили в пресс-службе.

Ранее представители этого института предупреждали, что развитие космической отрасли на Земле может остановиться через одно-два столетия, если не будет решена проблема космического мусора в околоземном пространстве.