Россиянин поставил на место русофоба Михаила Ефремова

"Российский" актер и горе-сатирик Михаил Ефремов, известный своими скандальными спектаклями, в минувший понедельник представил очередное русофобское стихотворение. В нем он в непотребной форме интерпретировал отказ Владимира Путина от участия в предвыборных дебатах, высмеяв президентские выборы в России.

Автором стихотворения является российский писатель Дмитрий Быков, также прославившийся своими русофобскими выходками. В предисловии к памфлету он отметил, что, будучи «поэтом-демократом и гражданином», не смог оставаться равнодушным к «чванливой выходке» национального лидера, отказавшегося отстаивать свою позицию перед другими кандидатами.

«У меня и так работа, А мне еще летать охота, Впахивать с колхозником, Бредить с коматозником, Плыть в морях, ходить во храм, Гладить деток по вихрам, Всех пугать, за всеми зырить, Гнать, держать, пилить и тырить, Целовать тигрицу в пуп - А ты уже по ходу труп!» (фрагмент из стихотворения)

Как и следовало ожидать, видеозапись с выступлением Ефремова произвела фурор среди всех ненавистников российского президента и нашей страны в частности. Большая часть хвалебных комментариев принадлежит украинским пользователем, которые уж долгое время боготворят сатирика за каждое желчное слово, сказанное в адрес России. В этом они видят проявление «невероятной смелости и открытости», поскольку, по их мнению, в нашей стране «критиковать власть, да еще и таким образом» может далеко не каждый.

Однако вопреки стойкому убеждению свидомитов об отсутствии демократии в России, выражать критику в отношении политиков и госорганов в нашей стране может любой желающий. Главное, чтобы она была обоснованной и по существу, а не ставила перед собой цель эпатировать общество.

То, чем занимается Ефремов, конструктивным назвать никак нельзя. Своей «сатирой» он порочит Россию и ее граждан, извращая действительность притянутыми за уши тезисами. Именно из-за таких товарищей как Ефремов и ему подобных, русоненавистники получают «пищу» для дальнейших оскорблений нашей страны.

И все-таки, почему Владимир Путин отказался от участия в дебатах? На этот вопрос вполне убедительно и обоснованно ответил российский блогер Евгений Шульц, поставив на место всех русофобов.

«Совершенно очевидно, что Путин умеет говорить. Умеет говорить убедительно и ярко. Тогда чего он боится, отказываясь от дебатов?», - рассуждает Шульц. Во-первых, большинство оппонентов российского президента, как правило, неполиткорректны, отчего дебаты будут только поводом выдергивать слова Путина из контекста, чтобы потом использовать их подобно Ефремову.

Во-вторых, объективно, дебаты необходимы, чтобы донести свою точку зрения до избирателей и показать себя. Но зачем это Владимиру Путину, когда его взгляды на жизнь хорошо всем известны, а сам он известен еще больше. Но это вовсе не означает, что российскому президенту совсем нечего сказать. Просто для донесения своих взглядов он пользуется иными средствами, как например, пресс-конференции или статьи.

В-третьих, как и в случае с взглядами, цели Владимира Путина также были обозначены не один раз. Главное стремление российского президента – богатая и счастливая страна. А методы достижения этой цели он выбирает исходя из текущей обстановки. Поэтому выступать перед оппонентом, защищая положения предвыборной программы, в позиции Путина необязательно.

Блогер добавляет, что управление в стиле Путина больше похоже на учения мастеров восточных единоборств – он просто готов отреагировать всегда на любой вызов ровно так, как это требуется для достижения цели. Между тем, совершенно очевидно, что его оппоненты в дебатах будут задавать глупые вопросы, требуя каких-то конкретных планов, наличие которых, к сожалению, сильно нравится электорату. «Поэтому, если тебя что-то не устраивает, убирайся из страны, русофоб!», - обратился блогер к Ефремову.

Таким образом, объективно отказ Путина от дебатов совершенно логичен. Отсюда критика со стороны Ефремова и прочих представителей «демократической интеллигенции» выглядит глупо, претендуя на «шедевр» лишь в кругу русофобов и неадекватных людей.