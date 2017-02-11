Русских соблазнять уже нечем, приходится укорять Россию вымышленными примерами прошлых государств

Скажите, коллеги, а какую страну нам теперь ставят в пример в качестве зарубежного рая?



Какое-то время назад модно было писать о Сингапуре — дескать, смотрите как расположенный на камнях город вырос и расцвёл благодаря либеральным ценностям. Позже однако выяснилось, что Сингапур предельно тоталитарен, никакой свободы там нет и близко. Также выяснилось, что расцвёл он вовсе не на голых камнях, а на наследии Британской империи и обслуживании крупнейшего в мире морского торгового пути.

Также нам часто ставили в пример Швецию — и, действительно, ещё каких-то лет 20 назад жизнь в Швеции хоть и имела ряд неочевидных для туриста проблем, но всё же была довольно сытой и спокойной. Наплыв мигрантов полностью разрушил эту лубочную витрину капитализма. Вы читали, вероятно, вчерашний крик шведского полицейского? Если нет, процитирую фрагмент:



Я чертовски устал. То, что я напишу здесь ниже — это неполиткорректно. Но мне плевать. Мне плевать на всё это, всё равно скоро на пенсию после 47 лет этой деятельности. Наши пенсионеры на коленях, в школах бардак, здравоохранение — ад, полиция связана по рукам и ногам и т.д. и т.п. Мы все знаем, почему, но никто не осмеливается или не хочет говорить о причинах.



Начинаем: я работал с понедельника по пятницу на этой неделе: изнасилование, грабёж, разбой, изнасилования, вымогательство, шантаж, нападение, насилие в отношении полицейских, угрозы для полиции, преступность, наркотики , покушение на убийство, изнасилование снова и снова, вымогательство и жестокое обращение.



Подозреваемые: Али Мохаммед, Махмуд, Мохаммед, Мохаммед Али,Махмуд…



Страны, представляющие преступления: Ирак,Турция, Сирия, Сомали, Афганистан, Сомали, Сирия, Сомали. Половина подозреваемых вообще не имеет никаких документов.Мы даже не можем сказать откуда они прибыли, не говоря об их прошлой жизни.



И это я говорю только о нашем муниципалитете города Эребре. Причем преступления выходцев из этих стран порой достигают 100% от всех преступлений в городе!

И вот так здесь уже последние 10-15 лет.



Добро пожаловать в либеральные ценности, полицейского уже дружно осудили местные власти. На пост полицейского в «Фейсбуке» счёл нужным ответить даже премьер-министр Швеции — дескать, полицейский врёт, столь мрачная картина не соответствует действительности:



Кстати, вы обратили внимание на стаж полицейского? Да, пенсионный возраст в Швеции — 65 лет, при этом для полицейских, по-видимому, исключений не делается.



Так вот, коллеги, а кем же теперь стыдят нас оппозиционеры? С кого теперь России следует брать во всём пример?



У меня складывается постепенно впечатление, что даже самые последовательные критики нашего государства разочаровались в современной планете. Им теперь приходится укорять Россию примером государств прошлого — ибо «Фейсбука» в прошлом не было, и наглядно объяснить этим товарищам и господам, что они несколько приукрашивают историю, довольно затруднительно.



PS. Кстати, о Сингапуре. Цитирую из статьи на «Справочнике патриота»:

