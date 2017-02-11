Русских соблазнять уже нечем, приходится укорять Россию вымышленными примерами прошлых государств

Скажите, коллеги, а какую страну нам теперь ставят в пример в качестве зарубежного рая?
Какое-то время назад модно было писать о Сингапуре — дескать, смотрите как расположенный на камнях город вырос и расцвёл благодаря либеральным ценностям. Позже однако выяснилось, что Сингапур предельно тоталитарен, никакой свободы там нет и близко. Также выяснилось, что расцвёл он вовсе не на голых камнях, а на наследии Британской империи и обслуживании крупнейшего в мире морского торгового пути.
Также нам часто ставили в пример Швецию — и, действительно, ещё каких-то лет 20 назад жизнь в Швеции хоть и имела ряд неочевидных для туриста проблем, но всё же была довольно сытой и спокойной. Наплыв мигрантов полностью разрушил эту лубочную витрину капитализма. Вы читали, вероятно, вчерашний крик шведского полицейского? Если нет, процитирую фрагмент:
Я чертовски устал. То, что я напишу здесь ниже — это неполиткорректно. Но мне плевать. Мне плевать на всё это, всё равно скоро на пенсию после 47 лет этой деятельности. Наши пенсионеры на коленях, в школах бардак, здравоохранение — ад, полиция связана по рукам и ногам и т.д. и т.п. Мы все знаем, почему, но никто не осмеливается или не хочет говорить о причинах.
Начинаем: я работал с понедельника по пятницу на этой неделе: изнасилование, грабёж, разбой, изнасилования, вымогательство, шантаж, нападение, насилие в отношении полицейских, угрозы для полиции, преступность, наркотики , покушение на убийство, изнасилование снова и снова, вымогательство и жестокое обращение.
Подозреваемые: Али Мохаммед, Махмуд, Мохаммед, Мохаммед Али,Махмуд…
Страны, представляющие преступления: Ирак,Турция, Сирия, Сомали, Афганистан, Сомали, Сирия, Сомали. Половина подозреваемых вообще не имеет никаких документов.Мы даже не можем сказать откуда они прибыли, не говоря об их прошлой жизни.
И это я говорю только о нашем муниципалитете города Эребре. Причем преступления выходцев из этих стран порой достигают 100% от всех преступлений в городе!
И вот так здесь уже последние 10-15 лет.
Добро пожаловать в либеральные ценности, полицейского уже дружно осудили местные власти. На пост полицейского в «Фейсбуке» счёл нужным ответить даже премьер-министр Швеции — дескать, полицейский врёт, столь мрачная картина не соответствует действительности:
Кстати, вы обратили внимание на стаж полицейского? Да, пенсионный возраст в Швеции — 65 лет, при этом для полицейских, по-видимому, исключений не делается.
Так вот, коллеги, а кем же теперь стыдят нас оппозиционеры? С кого теперь России следует брать во всём пример?
У меня складывается постепенно впечатление, что даже самые последовательные критики нашего государства разочаровались в современной планете. Им теперь приходится укорять Россию примером государств прошлого — ибо «Фейсбука» в прошлом не было, и наглядно объяснить этим товарищам и господам, что они несколько приукрашивают историю, довольно затруднительно.
PS. Кстати, о Сингапуре. Цитирую из статьи на «Справочнике патриота»:
Немалую роль в сформировании мифа о вырвавшемся из бедности Сингапуре сыграл сам Ли Куан Ю. В своей книге «Сингапурская история: из „третьего мира“ — в „первый“» он пишет:
«Для того чтобы за три десятилетия пройти путь от бедности до процветания, нам пришлось преодолеть практически непреодолимые препятствия.»
«Сингапур преодолел проблемы бедности, свойственные странам „третьего мира“.»
«В 1959 году, когда я стал премьер-министром, объем валового национального продукта (Gross Domestic Product) на душу населения составлял 400 долларов США.»
Остановимся на последнем пункте — ВВП на душу населения в 400 долларов — это много или мало? По данным Всемирного Банка ВВП на душу населения США в 1960 году составлял 3007 долларов, а Сингапура — 428 долларов. Но США на тот момент была самой богатой страной капиталистического мира, обгоняя более чем в 2 раза даже совсем не бедные Францию или Великобританию. Соседями Сингапура в данном рейтинге на тот момент являлись такие страны, как Португалия (360 долларов), Испания (396 долларов), Япония (479 долларов), Греция( 533 долларов). То есть страны Южной Европы и Япония, которые хотя испытывают экономические трудности в наше время, но являются развитыми странами теперь, были далеки от реальной бедности уже в середине XX века. При этом среднее значение ВВП на душу населения по Восточной и Южной Азии на тот момент было 147 и 83 долларов, соответственно. Сингапур, Япония и Гонконг (429 долларов) на тот момент были самыми процветающими странами и территориями на тот момент во всём Дальнем Востоке.
Для сравнения, другой азиатский тигр — Южная Корея — в 1960 году стартовала с уровня 155 долларов на человека, Таиланд — со 101 долларов, а Малайзия, от которой отделился Сингапур, имела 235 долларов.
Характерно, что в другой своей книги Ли Куан Ю сам же пишет, что Сингапур был очень важным городом Британской империи и де-факто являлся «столицей» их владений в Азии:
Созданный англичанами в качестве торгового форпоста, он постепенно стал центральным пунктом их всемирной морской империи.
То есть такая «столица» по определению не могла быть бедной по сравнению с окрестными странами и имела серьёзную фору при дальнейшем экономическом развитии. К примеру, Санкт-Петербург и Стамбул хоть и потеряли столичный статус практически 100 лет назад, всё ещё являются вторым и первым по величине городами в России и в Турции, а также важными экономическими и транспортными центрами. Да, минусом для Сингапура была внезапно свалившаяся на голову независимость и отсутствие провинций, поэтому важно было сохранить и расширить экономические связи с соседними странами. Создание АСЕАН, одним из основателей которого стал Сингапур, решило данную проблему и позволило Сингапуру стать экономическим центром Юго-Восточной Азии. А опасения Ли Куан Ю о том, что малайские националисты могут прийти к власти в Малайзии и начать блокаду Сингапура (перекрыть поставки воды и т. п.) так и остались опасениями.
Сингапур представляет из себя отличный пример того, как грамотно распорядиться колониальным наследием, причём довольно большим. Но настоящим примером того, как превратиться из бедной страны в богатую, Сингапур не может являться из-за довольно высоких стартовых позиций и специфического статуса города-государства с населением всего лишь 1,65 млн человек в 1960 году. При этом настоящий пример превращения действительно бедной 25-миллионной Южной Кореи в ныне богатую страну изобилует нелицеприятными моментами и не настолько красочен, чтобы об этом писать воодушевляющие книги.
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