Сибирские староверы обучили навыкам выживания в горной тайге более 700 военных специалистов

Курс обучения состоял из занятий по тактико-специальной, огневой и физической подготовке, обучаемые отработали десантирование с вертолетов на высокогорные площадки, преодоление скал и ледников

Сибирские староверы обучили навыкам выживания в горной тайге более 700 военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) в 2016 году. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

"В 2016 году мы продолжили подготовку горных подразделений Сухопутных войск и армейской авиации на базе центра "Ергаки" в Красноярском крае. Курс завершается полевым выходом с элементами выживания. Подготовка военнослужащих проводилась с применением знаний и навыков коренных жителей региона из числа староверов. В прошлом году обучение прошли более 700 военнослужащих военного округа", - сказал Зарудницкий.

По данным пресс-службе ЦВО, учебный центр "Ергаки" расположен на территории Красноярского края в предгорье Западного Саяна на высоте 1350 м над уровнем моря. "Курс обучения включает занятия по тактико-специальной, огневой и физической подготовке, обучаемые отрабатывают десантирование с вертолетов на высокогорные площадки, преодоление скал, склонов и ледников, транспортировку грузов с применением вьючных животных, проходят курс выживания в среднегорье", - отметили там. .

Ранее ТАСС сообщал, что впервые в истории российский армии сибирские староверы проводят курс выживания для военнослужащих в Сибири. Группы горных стрелков и спецназа в сопровождении инструкторов проходят 100-км маршруты горной тайге.

В рейдах военнослужащие осваивают навыки ориентирования, передвижения по пересеченной местности, преодоления водных преград, ущелий и скал, учатся разводить огонь и добывать пищу. По данным ЦВО, староверы - искусные следопыты и охотники, крепкие хозяйственники и мастера старинных промыслов.

Сибирские староверы живут обособленно, более трех веков сохраняя обычаи и традиции предков. В общинах к приезжим относятся спокойно, но в жилища не приглашают.