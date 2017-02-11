Слабое звено: Почему не летает новейший военно-транспортный самолёт Германии

Авиация остаётся самым слабым звеном вооружённых сил Германии. В пригодном состоянии находится лишь треть ударной техники. Серьёзные опасения вызывает ситуация с новейшим военно-транспортным самолётом A400M. По сообщению Deutsche Welle, из восьми закупленных машин в строю сегодня только одна. В чём корень проблем Люфтваффе и Airbus, разбирался RT.

Четырёхмоторный турбовинтовой A400M — гордость франко-германского концерна Airbus. Машина с грузоподъёмностью 37 тонн относится к классу тяжёлых транспортных самолётов и приспособлена для посадки на грунт. Помимо переброски военной техники и десанта A400M может выполнять функции электронного наблюдения и воздушной дозаправки.

Крылья самолёта изготовлены из углеродного волокна и армированного пластика, а винты — из композитного материала. Они попарно вращаются в противоположных направлениях. A400M может перевозить более 110 десантников, два вертолёта, шесть бронемашин, две гаубицы или реактивные системы залпового огня.

A400M уступает в грузоподъёмности российским транспортным самолётам аналогичного класса: Ан-22 (до 60 тонн) и Ил-76 (до 48 тонн).

Тяжелый военно-транспортный самолет Ан-22 «Антей»

Детище Airbus не в состоянии перебрасывать танки и самолёты, но стоит отметить, что у европейских вооружённых сил, в отличие от российских или американских, подобной нужды нет.

Кроме того, европейские военные контингенты за рубежом малочисленны. Дальность полёта A400M с максимальной загрузкой — чуть более 3000 км. Новый самолёт больше подходит для выполнения миссий на европейском континенте: миротворческих и боевых операций, военных учений, перевозки командного состава.

Стоимость A400M составляет €152 млн. В программу создания европейского военно-транспортного самолёта было вложено около €20 млрд, из которых почти половина — деньги ФРГ. Чтобы окупить расходы, европейцам необходимо приобрести более 130 машин. Судя по текущим планам закупок, это вполне реальная задача.

Европейские эксперты признают, что тактико-технические характеристики A400M немного уступают американскому транспортнику Boeing C-17 Globemaster III.

Boeing C-17 Globemaster III

Однако Европа стремится уменьшить зависимость от поставок американских самолётов, и A400M — её единственный шанс. «Главная проблема немецкого командования — у них нет своих военно-транспортных самолётов. Они вынуждены сегодня прибегать к услугам американцев, которым (таких самолётов. — RT) самим не хватает. Это такой порочный круг. Почему Европа обзавелась таким военно-транспортным самолётом — потому что им нужно самостоятельно выполнять свои задачи, а они вынуждены ориентироваться на планы США», — пояснил RT военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Надежда Европы

У A400M очень непростая судьба. Эту машину начали разрабатывать в 1980-е годы группой Future International Military Airlifter как противовес доминировавшему на рынке Boeing. Около 15 лет шли проектные работы, а европейские правительства никак не могли договориться, стоит ли вкладывать деньги в столь масштабное и рискованное мероприятие.

Однако конфликты наподобие югославского, возникавшие после развала социалистической системы на континенте, укрепили решимость европейцев создать собственный самолёт.

11 декабря 2009 года состоялся первый полёт, и Airbus достаточно быстро развернул серийное производство под десятки заказов. A400M стал поступать в войска с 2013 года, но радостных сентенций о результатах эксплуатации не появлялось.

7 февраля 2017 года министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, пребывая с визитом в Литве, не смогла вернуться домой на принадлежащем Люфтваффе A400M из-за проблем с двигателем.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в кабине самолёта Airbus A400M, Литва

По иронии судьбы инцидент произошёл спустя несколько часов после объявления о готовности Германии приобрести 53 таких самолёта и таким образом стать самым крупным покупателем. В этом году немецкие ВВС должны получить восемь или девять единиц A400M. Представитель Airbus заявил, что концерн шокирован и глубоко сожалеет о том, что министр обороны и члены делегации столкнулись со «значительными трудностями в передвижении» в результате поломки A400M.

Как указывает DW, только один из восьми немецких A400M находится в нормальном состоянии. Три самолёта проходят ремонт, три машины будут проинспектированы и одна — модернизирована. Проблемы с A400M в Германии усугубляет общее состояние Люфтваффе.

Согласно утечкам французского аналитического бюллетеня TTU (Très Très Urgent), по состоянию на декабрь 2016 года из 30 франко-германских транспортников С-160 Transall взлететь были способны 19. Производство этих самолётов прекратилось ещё в 1985 году. Из 216 истребителей Tornado и Eurofighter в воздух могли подняться только 69 машин (31%).

По информации TTU, в конце прошлого года на балансе Люфтваффе было пять A400M, но в нормальном состоянии находилась только одна машина. Неважно у Германии обстоят дела и с вертолётами: пригодны к эксплуатации лишь 300 машин из 1000. В частности, от земли не могут оторваться 25 из 43 тяжёлых транспортных вертолётов CH-53. Не в лучшем состоянии пребывает и ударная вертолётная авиация: из 27 UH Tiger в боеготовности только 12 машин.

Выявление дефектов

Причиной неудовлетворительного состояния немецких ВВС аналитики называют ситуацию, сложившуюся по окончании холодной войны: на протяжении почти 25 лет у Европы не было необходимости в содержании крупных ударных авиационных сил, и в итоге они деградировали. Однако этим невозможно объяснить инциденты с новинками авиапрома.

Опрошенные RT эксперты полагают, что из поломок A400M пока не стоит делать далеко идущих выводов. Самолёт совсем недавно начал поступать в войска, и различные технические проблемы в ближайшие несколько лет будут неизбежны.

«Новый самолёт проходит не только испытательные полёты, но и апробацию. Всегда возникают нестыковки или проблемы в техническом обслуживании. Персонал мог не привыкнуть ко всем особенностям работы с новой техникой. Я также не исключаю возможных перебоев с поставками запчастей», — сказал RT заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» генерал-майор авиации Владимир Попов.

«В начале года часто возникают подобные проблемы, которые потом, как правило, ликвидируются. Это может быть связано с особенностями финансирования», — отметил Попов. Эксперт добавил, что подобного рода эксплуатационная доводка самолёта может занять до пяти лет.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин в беседе с RT назвал проблемы A400M «детскими болезнями»: «В новом самолёте выявляется то, что конструкторы не учли, не предусмотрели. Неполадки становятся заметны только во время эксплуатации. Конечно, постепенно они будут устраняться».

Впрочем, в самой Германии после инцидента с Урсулой фон дер Ляйен настроены не столь оптимистично. Минобороны страны охарактеризовало инцидент как «крайне досадный». Власти также обратились к концерну Airbus с призывом устранить неполадки.

«Компания знает, что необходимо сделать. Мы хотим получить надёжный и эффективный самолёт», — заявил представитель министерства.