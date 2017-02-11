СССР 2.0.Командующий силами США в Афганистане: мы зашли в тупик в этой войне

Положение в Афганистане заметно ухудшилось, командование ВС США заявляет о нехватке солдат и колоссальных военных расходах, а ООН проливает свет на многочисленные жертвы среди мирного населения. Возникают вопросы о целесообразности продолжения военных действий, а президент Трамп практически не уделяет конфликту внимания, сообщает Fox News.

Тем временем в конгрессе идут слушания по поводу ухудшающейся обстановки в Афганистане — всё это на фоне новых доказательства того, что возрождающееся движение «Талибан»* не менее опасно, чем раньше. Корреспондент Fox News по вопросам национальной безопасности Дженнифер Гриффин поделится с нами подробностями из Вашингтона.



ДЖЕННИФЕР ГРИФФИН, корреспондент Fox News по вопросам национальной безопасности: 12 американцев были убиты в Афганистане с октября прошлого года. Командующий силами США в Афганистане генерал Джон Николсон вынужден отвечать на вопросы правительства о том, когда будет закончена война в Афганистане, почему Штаты не побеждают и что американский народ получил после 15 лет войны. Президент Трамп призвал Пентагон разработать план разгрома «Исламского государства»*, однако подобной просьбы по поводу Афганистана от него не поступало. Вот что говорит председатель комитета сената США по вооружённым силам сенатор Джон Маккейн.



ДЖОН МАККЕЙН, сенатор США: Будучи командующим Вооружёнными силами США, как вы полагаете, мы побеждаем или проигрываем?



ДЖОН НИКОЛСОН, генерал ВС США: Господин председатель, я считаю, что мы в тупике.



Генерал Николсон сообщает, что ему не хватает нескольких тысяч солдат, чтобы тренировать Вооружённые силы Афганистана. 1400 американских солдат были отозваны из Афганистана в декабре и январе. В шокирующем докладе, опубликованном ООН на этой неделе, говорится, что за последний год в Афганистане было убито самое большое число гражданских лиц почти за 10 лет. США потратили больше денег на восстановление Афганистана, чем на план Маршалла. На сегодняшний день сумма составляет 117 миллиардов долларов — это 13 миллионов долларов в день. Сейчас в Афганистане больше американских солдат, чем в Ираке — 8400 и около 6000 соответственно. Количество военнослужащих в Афганистане значительно уменьшилось за последние годы и сейчас составляет менее 10% от их числа в 2011 году, когда президент Обама усилил военное давление в Афганистане. На сегодняшний день в стране находится меньше американских солдат, чем когда-либо с 2002 года.



И всё же нападения продолжаются: вчера в Северном Афганистане были убиты шесть сотрудников Международного комитета Красного Креста. За день до того теракт, совершенный смертником, взорвавшим себя рядом со зданием Верховного суда в Кабуле, унёс жизни 20 человек и привёл к ранениям ещё десятков.



ДЖЕННИФЕР ГРИФФИН: Президент Трамп упомянул Афганистан только однажды во время встречи с командующими на этой неделе. Тема войны в Афганистане практически не всплывала во время предвыборной гонки, из-за чего некоторые задаются вопросом: не станет ли снова Афганистан «забытой войной» Америки?



Спасибо за то, что ввели нас в курс дела. С нами была Дженнифер Гриффин с репортажем из Пентагона.



Дата выхода в эфир 09 февраля 2017 года.



* «Исламское государство» (ИГ), «Талибан» — террористические группировки, запрещённые на территории России (прим. RT).

