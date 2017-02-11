Тост на день патриотизма: о санкциях, инвесторах, и всех нас

В России намереваются учредить День патриотизма. Отмечать планируют 6 августа — в день введения продуктового эмбарго в ответ на санкции Запада. Министерство культуры сначала поддержало эту инициативу, но потом сочло новый праздник «избыточным».

Прежде с предложением отмечать День патриотизма выступил глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков. По его словам, праздник «позволит увековечить проявление единства внутри страны, которое позволило ответить внутренним ростом на внешнее давление».



Праздник, возможно, и избыточный: патриотом надо быть не только по датам красного календаря, а и по будням. Особенно по будням, поскольку трудятся люди скорее по будням чем по праздникам, а патриотизм, как сказали бы наши мудрые предки, трудом красен. Вот с этим у нас как-то не ахти…



Люди много суетятся, но мало работают. Трудно работают социальные низы – главным образом из приезжих, а наши – как-то избегают. Мало и плохо работают руководители. Многие словно в растерянности: назначили, а что делать – не объяснили. Раньше они всё-таки вырастали в той отрасли труда, которой руководят, так что в ней поневоле понимали, а теперь ведь всем заправляют «управленцы», которые, принято считать, способны руководить всем подряд. Ну и результаты соответствующие. Исключения есть, но они именно исключения.



Предприниматели тоже работают мало и плохо. Многие вообще слабо представляют себе, в чём должен состоять их труд, а иные бы сильно удивились, если б узнали, что им полагается работать. Ну ещё так-сяк «порешать вопросы» - это ещё понятно, а работать… Бизнес вырос у нас из делёжки советского имущества, и несёт на себе эти «родимые пятна социализма».



Это я к чему? А к тому, что если мы, как патриоты, хотим подлинного развития и процветания нашей стране, то нам надо увеличить количество и качество труда. А мы в преимущественной степени сосредоточены на более справедливой делёжке наличного богатства. Кажется: вот отнять у буржуев-олигархов недра, поделить меж всеми нефтяные достатки – вот и зажили бы на славу. Точно так казалось и сто лет назад: отнять и разделить. Не получилось, не хватило, пришлось создавать новое. И нам придётся. Хотя и неправедно нажитое хорошо бы вернуть по принадлежности.



Так что день патриотизма – это должен быть одновременно и день труда. Труда разумного, квалифицированного, умелого труда. И всеобщего. Каждый здоровый взрослый должен трудиться.



Очень правильная идея: связать этот предполагаемый праздник с продуктовым эмбарго – ответом на санкции Запада. Нам надо поблагодарить Запад за эмбарго и научиться жить в условиях санкций. И мы вполне на это способны. Даже неловко писать о том, что такая большая страна вполне в силах обеспечить себя всем, что ей потребно для нормальной жизни, уж пищей точно.



И пора прекратить зазывать легендарных иностранных инвесторов, которые в нашем коллективном бессознательном играют роль дивной помеси варягов со Штольцем – другом Обломова. Они должны прийти и всё тут у нас наладить. Вообразите, что было б, если б наши деды вместо строительства Днепрогэса десятилетиями заманивали иностранных инвесторов. Пора наконец осознать, что промышленность, построенная «Штольцами» - это будет их промышленность. А нам нужна – наша. Разница – гигантская.



Нам надо наконец понять простую вещь: санкции в том или ином виде будут всегда. Потому что никому из наших западных друзей развитие России не нужно. Им нужна капиталистическая периферия, рынок сбыта, а не конкурент.



Очень опасная иллюзия, которую мы продолжаем по-обломовски питать: вот снимут санкции – тогда всё разом исправится. Специалисты по личностному росту говорят: самый верный путь в неудачники – это воображать, что жизнь дивно изменится после того, как что-то случится (я поменяю квартиру, женюсь или разведусь, родятся или вырастут дети). Для коллективной личности – России – ждать отмены санкций – это такой же путь неудачника. Санкции способны принести огромную пользу – стимулировать собственное производство. Многое уже зашевелилось: сельское хозяйство, производство косметики, кое-каких бытовых товаров. Я, как сельхозпроизводитель, вижу благотворное влияние санкций. Если всё-таки введут день патриотизма – непременно первый тост за наших западных друзей; помните, как Пётр I «И за учителей своих

Заздравный кубок подымает”? Знаете, чего больше всего боятся селяне? Что опять подружимся с Западом, и опять «понаедут» продукты их субсидированных фермеров. Наши аграрии многое могут, но тут должно помочь государство: доступным кредитом и разумным протекционизмом. Освоили какой-то товар – надо закрывать его ввоз из-за границы. И не беспокоиться о конкуренции: такая политика как раз стимулирует внутреннюю конкуренцию. Нужна долговременная и активная промышленная и сельскохозяйственная политика. А значит, нужен план, нужны особые инвестиционные деньги, которые невозможно обналичить. А мы станем дружно покупать российское.



Такой нужен патриотизм, а не флагами махать да слоганы выкрикивать.