В Абакане полицейский спас бабушку, у которой отказали ноги

11.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

88-летняя женщина проживала одна в частном доме по улице Гагарина. Позвать на помощь ей было некого.

Когда почтальон принесла пенсию, дверь никто не открыл. Почтальон заглянула в окно и увидела, что хозяйка квартиры лежит на полу, вызвала полицию. Участковый Руслан Скочеляс выбил замок на двери, проник внутрь. Оказалось, у пенсионерки отказали ноги, она упала на кухне и не могла подняться. Полицейский оказал женщине первую помощь. Прибывшие врачи поставили бабушке диагноз "бронхит" и госпитализировали. Сейчас за ней ухаживают родственники. Участковый собирается навестить женщину в ближайшее время, сообщает УМВД России по Абакану.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 26 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
73, за 0,279