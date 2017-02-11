В Абакане полицейский спас бабушку, у которой отказали ноги

88-летняя женщина проживала одна в частном доме по улице Гагарина. Позвать на помощь ей было некого.

Когда почтальон принесла пенсию, дверь никто не открыл. Почтальон заглянула в окно и увидела, что хозяйка квартиры лежит на полу, вызвала полицию. Участковый Руслан Скочеляс выбил замок на двери, проник внутрь. Оказалось, у пенсионерки отказали ноги, она упала на кухне и не могла подняться. Полицейский оказал женщине первую помощь. Прибывшие врачи поставили бабушке диагноз "бронхит" и госпитализировали. Сейчас за ней ухаживают родственники. Участковый собирается навестить женщину в ближайшее время, сообщает УМВД России по Абакану.

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