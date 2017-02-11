В Новой Зеландии на берег выбросились ещё более 200 дельфинов

Ещё порядка 200 гринд (чёрных дельфинов) выбросились на побережье у города Нельсон в Новой Зеландии.

Об этом сообщает New Zealand Herald.

Дельфины могли выброситься на мель, испугавшись нападения акул. Отмечается, что на теле одного из животных были обнаружены раны от укусов акулы.

Работы по спасению млекопитающих ведут более 100 добровольцев, которые встали в воде живой цепью, чтобы не допустить нового выброса дельфинов, а также позволить застрявшим гриндам выйти в большую воду.

Ранее телеведущий Николай Дроздов заявил, что дельфины в Новой Зеландии выбросились на берег из-за загрязнения моря.

10 февраля более 400 гринд выбросились на берег в Новой Зеландии.