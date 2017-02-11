В России ликвидирован крупнейший наркосиндикат с ежегодным оборотом более двух миллиардов рублей

Большая спецоперация МВД, в которой одновременно участвовали подразделения многих регионов России. Пресечена деятельность международного наркосиндиката, годовой оборот которого составлял более двух миллиардов рублей. Преступный бизнес был поставлен на широкую ногу. Изъятое зелье исчисляется тоннами.

Продуманная схема: от производства до реализации. Машины со специальными тайниками. Оптовые склады в 10 российских регионах. Московский, Воронежский, Свердловский... Сыщики Главного управления России по борьбе с оборотом наркотиков ликвидировали наркосиндикат, участники которого на вопрос о гражданстве отвечали: Украина.

По словам полицейских, этих людей вербовали в разных районах Киева. Приходили по объявлению — якобы нужен высокооплачиваемый курьер. Каждого из них готовили несколько месяцев. Затем выдавали фиктивные паспорта, банковские карты и водительские удостоверения. Дальше отправляли в Россию. С помощью нескольких десятков таких украинских курьеров в нашей стране разрасталась крупнейшая сеть. Синтетические наркотики не только продавали — их производство поставили на поток.

"Сотрудниками были ликвидированы три лаборатории "ХимПрома", которые располагались в нескольких районах Московской области, производительность которых составляла от 150 до 500 кг в неделю", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

500 кг — это примерно миллион доз за одну неделю. Их добавляют в курительные смеси. 10-15 курений в день, — и реанимация.

В эти лаборатории невозможно входить без респиратора. Химикаты прямо на полу. Десятки канистр с реактивами и пробирки. Они называли себя "ХимПром". В скрытых сегментах интернета с 2015 года существовал сайт. На нем - цены, виды и способы приобретения наркотиков. Курьеры договаривались с заказчиками о закладках.

Крупнейший в Европе, по словам сыщиков, наркосиндикат ликвидирован. Его годовой оборот составлял более двух миллиардов рублей. Из 67 задержанных, 47 - граждане Украины. Оперативники уверены: уголовных дел будет больше. Схема работала настолько слажено, что без покровительства украинских спецслужб едва ли обошлось.