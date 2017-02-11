Война в Сирии: Армия Сирии прорвала оборону ИГ и столкнулась в бою с турецкими силами под Аль-Бабом

Во главе с отрядами штурмовой дивизии «Тигры» САА в четверг продолжила мощное наступление на оплот ИГИЛ* в провинции Алеппо.

Утром 10 февраля армейцы взяли под контроль населенный пункт Дейр-Как после двухчасового ожесточенного боя с террористами.

После освобождения селения Дейр-Как войска выбили боевиков из Аш-Шамавии и двинулись вдоль шоссе, ведущего к Аль-бабу.

Кроме того, Сирийская армия ведет успешное наступление на н.п. Абу-Талтал.

Правительственные силы находятся на расстоянии более 3 км от главной крепости ИГИЛ в провинции Алеппо.

САА и протурецкие боевики столкнулись в бою у Аль-Баба

Также в четверг Сирийская армия и турецкие силы впервые вступили в бой в ходе наступления на Аль-Баб.

Именно в этом районе при ударе ВКС России погибли трое турецких военных и 11 получили ранения.

Сирийские оппозиционные медиа-ресурсы заявили в четверг, что на плато Аль-Баб произошло первое вооруженное столкновение между правительственными войсками и протурецкими боевиками.

Подразделения САА днем соприкоснулись с турецкой линией фронта и столкнулись с местной бандгруппой «Абу Зинидин фронт» к западу от города Аль-Баб во второй половине дня.

Боевики опубликовали видео перестрелки с правительственными силами САР.

Арабские СМИ передают, что сирийские военные открыли огонь по автомобилю НВФ в деревне Абу Зинидин, пытавшемуся помешать продвижению САА.

В результате столкновения сообщается о 4-х раненых боевиках, участвующих в операции Анкары «Щит Евфрата».

Обновлено: «Тигры» под прикрытием ВКС РФ освобождают Абу Таль-Таль

В пятницу спецназ «Тигры» под прикрытием ВКС России выбил боевиков ИГИЛ в Абу Таль-Таль к югу от Аль-Баб.

Теперь армейцы находятся на расстоянии чуть более 2 км от южных ворот Аль-Баба, где турецкие силы атакуют город. Наступление происходило при активной поддержке российской военной авиации.

После захвата Абу Таль-Таль Сирийская армия имеет огневой контроль над поселком Тадеф, который лежит непосредственно к югу от Аль-Баб.

Сообщается, что в течение дня снова произошли столкновения правительственных войск и протурецких боевиков в этом же районе.

*запрещенная в РФ террористическая организация