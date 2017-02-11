Война в Сирии: Образцовая военная операция по освобождению Алеппо

Возможно, Пентагону, застрявшему под Мосулом, стоило бы обратиться за помощью к опыту российских военных стратегов...

Боевики радикальных формирований впервые атаковали Алеппо, один из крупнейших городов Сирии, в 2012 году и с тех пор борьба за обладание мегаполисом не прекращалась. Временами, джихадистам удавалось брать под контроль до 60% территории города. Контроль правительственной армии распространялся на часть пригородов и западную половину Алеппо. Боевики закрепились в восточной части города и получали снабжение боеприпасами и живой силой из расположенной в 45 километрах Турции.

Ситуация была критической и изменить ее помогло обращение Башара Асада за военной помощью к Российской Федерации. По его просьбе, 30 сентября 2015 года в Сирию прибыли первые подразделения ВКС РФ, а российские военачальники приступили к планированию и выполнению уникальной операций по уничтожению террористов. В результате этого в ходе войны наступил перелом, а Алеппо с ближайшими пригородами был освобожден.

Военный эксперт Давид Гор рассказал о нюансах операции по освобождению Алеппо Федеральному агентству новостей (ФАН):

«Уникальность операции по освобождению Алеппо заключается в комплексном подходе к решению сирийского кризиса. Российские военные специалисты проработали для наиболее боеспособных подразделений САА план окружения и тотального блокирования Восточного Алеппо. Лишив боевиков прямых поставок боеприпасов, оружия и живой силы ВКС РФ начали методично уничтожать склады и штабы террористов, атакуя эти цели при помощи высокоточного оружия. Одновременно уничтожались конвои боевиков, направлявшиеся к мегаполису со стороны турецкой границы, а также из мятежной провинции Идлиб. Заблокировав боевиков, правительственные силы при поддержке ВКС РФ сломили дух террористов. Террористы впервые поверили, что будут уничтожены, если не примут условия капитуляции. И боевики дрогнули – кто-то сдался и после проверки получил легализацию в обмен на клятву об отказе от вооруженной борьбы, другие были перемещены в провинцию Идлиб. В этой операции были и другие существенные обстоятельства, которые способствовали успеху, но их детали не разглашаются».

О высоком уровне профессионализма министерства обороны РФ под руководством Сергея Шойгу говорит тот факт, что после частичного вывода подразделений ВКС из Сирии в декабре 2016 года, когда численность контингента сократилась почти вдвое, результативность действий по уничтожению боевиков осталась на прежнем, высоком уровне. По сравнению с этим уровнем действия международной коалиции во главе с США под Мосулом выглядят откровенно провальными. То, что операции проходили одновременно и их конечные цели были идентичными – освобождение мегаполисов, позволяет сравнить эффективность действий атакующих сторон.

Для штурма Мосула коалицией было собрано более 85 тысяч иракских солдат, 60 тысяч курдских ополченцев и местные группировки ассирийских христиан и туркмен-суннитов. Помимо этого наступление на Мосул поддерживали подразделения американских 101-й воздушно-десантной и 1-й пехотной дивизий.

Точное количество участвующих в штурме Мосула американцев неизвестно, однако, по заявлениям ряда аналитиков и наблюдателей, их количество превышает 2,5 тысяч человек.

Но даже 200-тысячная группировка сил международной коалиции, под завязку укомплектованная западной боевой техникой, потеряв в боях с гарнизоном Мосула от 20 до 30 тысяч человек, так и не смогла до конца выполнить поставленную задачу. Западная часть Мосула до сих пор остается под контролем террористов. В данном случае трудно не согласиться со словами военного эксперта ФАН Михаила Большакова: «Осада и штурм Мосула, в том числе и из-за попыток постоянного обеспечения «наступления к заданной дате», может снискать себе в истории титул самого длинного и самого бестолкового сражения за город в мировой истории».

В совершенно других условиях происходила операция по освобождению Алеппо. ССА не имела десятикратного преимущества над противником, как это было у коалиции в Мосуле. Более того, силы штурмующих Алеппо правительственных войск были приблизительно равны количеству защищающих город джихадистов – по 15-20 тысяч бойцов с обеих сторон. Количество российских военспецов, оказывающих помощь ССА, исчислялось десятками, что свидетельствует об эффективности российских военных. Помимо этого, на финальных стадиях операции ВКС РФ прекратили атаки боевиков с воздуха, чтобы не подвергать опасности мирное население.

В отличие от действий ССА и российских военных специалистов в Алеппо, коалиция в Мосуле подвергла мирное население артиллерийским и воздушно-бомбовым ударам. А ведь именно грамотная работа с мирным населением стала одной из главных составляющих успеха при освобождении Алеппо.

«Одна из составляющих причин успеха операции САА и ВКС РФ в Алеппо является грамотная работа с мирным населением, внимание к нему. Это в принципе в традициях российских военных подразделений во все времена. Мирных выводили по заранее спланированным коридорам; постоянно информировали население о ситуации; снабжали гуманитарной помощью целые районы; проводили специальные операции, уничтожая боевиков, работавших по мирным в коридорах для вывода населения. А вот шиитское ополчение, которое использовали США под Мосулом, тут же начало творить самосуд и казни на отбитых у ИГ территориях. Теперь население там ненавидит своих освободителей не меньше, чем террористов ИГИЛ, поэтому в якобы освобожденном Восточном Мосуле уже отмечено партизанское движение местных суннитов против сил международной коалиции», — рассказал ФАН военный эксперт Михаил Большаков.

Мировое экспертное сообщество и сирийские руководители отмечают, что ситуация в Сирии меняется к лучшему во многом благодаря грамотным действиям и тщательному планированию операций начальником Генерального штаба МО Валерием Герасимовым.

«Последним нашим достижением стало освобождение из когтей террора города Алеппо, крупнейшего из сирийских городов. Та поддержка, которую оказывали Военно-космические войска России, сыграла главную роль в этой победе. Позвольте мне от имени господина президента Башара Асада, Вооруженных сил и всего сирийского народа выразить искреннюю благодарность и глубокую признательность всем российским военнослужащим – от солдата и матроса до генерала и адмирала — за помощь, оказываемую Сирийской арабской республике в ее борьбе с международным терроризмом», — заявил в ходе недавнего видеомоста с начальником Генерального штаба МО Валерием Герасимовым начальник Генштаба Сирийской армии Али Абдуллах Аюб.

В то же время, говорить об успехах и каких-то обозримых сроках освобождения Мосула, говорить в настоящее время не представляется возможным. В конце января генерал Джозеф Мартин, командующий сухопутными войсками возглавляемой США коалиции, признал, что «Пентагон не знает, сколько времени может потребоваться для освобождения Мосула из-под контроля ТОЗР ИГИЛ. Как пишет политолог Евгений Сатановский: «В американском штабе операции царит растерянность, поскольку предварительные выкладки говорят о больших потерях в случае продолжения наступления на Мосул. При этом президент Трамп ждет через три месяца от Пентагона поэтапного плана ликвидации ИГ. Срыв этого срока чреват отставками в военном ведомстве».

Подводя итоги, можно сказать, что российская военная школа доказала свое преимущество на Ближнем Востоке и возможно, в связи с этим, Пентагону стоило бы обратиться за помощью к опыту российских военных стратегов.