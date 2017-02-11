«Холодная война Путина»: немецкие телеканалы ZDF и ARD конкурируют фальшивками

"Холодная война Путина". Фильм с таким названием вышел в эфир немецкого телеканала ZDF. Уже по одному названию понятно, что примечательного в этой ленте много. И действительно, пытаясь напугать свою аудиторию зловещей "рукой Кремля", авторы дошли до совсем уж откровенного абсурда.

В кадр посадили некоего Игоря — человека с затемненным лицом и измененным голосом. Зрители, впрочем, должны были поверить, что он — бывший высокопоставленный сотрудник ФСБ, который рассказывает удивительные вещи. Например, о том, как его заставляли фабриковать дела против так называемой несистемной оппозиции. А еще — о внедрении в Европу российских агентов. И тут — самое интересное. Герой интервью утверждает, что Кремль отправляет на Запад, внимание (!), чеченцев. Десятками, а то и сотнями под видом беженцев с фальшивыми документами, чтобы они могли интегрироваться в мусульманские диаспоры и повлиять на политическую ситуацию в интересах Москвы.

Гамбург, Лондон, Брюссель, Париж – важнейшие города старушки-Европы, будто спрут, оплела сеть русских шпионов. Вот только в новом XXI веке вражеская разведка ловко сменила легенду. Современного агента уже не КГБ, а ФСБ, можно вычислить по бороде: он – мигрант-мусульманин из чеченской диаспоры.

В эфире Второго канала немецкого телевидения — новый фильм-разоблачение "Холодная война Путина". Сюжет рассчитан на широкого зрителя: в ленте есть даже свои спортсмены. Это негласный вызов ARD.

"Если бы я был главой Ведомства по защите конституции ФРГ, я бы сказал своим сотрудникам, чтобы они обратили гораздо более пристальное внимание на молодых спортсменов из Чечни, прибывших в страну в качестве беженцев, и теперь скромно и неприметно здесь проживающих. Для некоторых из этих спортсменов мы сфабриковали документы. Мой департамент принимал в этом участие", — говорит на камеру "бывший агент ФСБ" по имени Игорь.

Для успеха операции пришлось изрядно потрудиться: главный герой ленты и его команда печатали фальшивые справки о судимости, подделывали документы следствия, и, конечно же, фотографии и паспорта. Все, чтобы офицеры иммиграционной службы Германии поверили, что перед ними – жертвы политических гонений.

В подтверждение приводятся комментарии тех, кто действительно в курсе. Во всяком случае, так думают авторы. На 10-й минуте фильма зрителю предлагается послушать беседу авторов с представителями собственно чеченской диаспоры и основателем Немецко-кавказского культурного центра в Берлине.

Эккехард Маас, известный диссидент из ГДР, не упускает случая отметить: у Германии и Чечни есть нечто общее.

"В Чечне – настоящий тоталитаризм. Все гораздо хуже, чем было в Восточной Германии. Свобода слова, собраний, печати — все это отсутствует. Поэтому люди рано или поздно приходят к мнению: единственный выход – это побег", — подчеркивает руководитель Немецко-кавказского культурного центра Эккехард Маас.

А для тех, кто и этому не поверил, порция фотографий якобы жертв так называемой тирании. Окровавленные тела в гористой местности, покрытой редким лесным массивом, по легенде это сыновья одного из присутствующих.

"Их убили из-за нежелания служить Рамзану Кадырову", — уверяет безутешный отец.

Итог подводит не кто-нибудь, наиболее титулованный гость – член правительства Чечни в изгнании.

"За последние пять лет в Германии появилось много представителей ФСБ. Я думаю, что каждый второй чеченец здесь работает на ФСБ", — предполагает член правительства Чечни в изгнании Рубати Мицаева.

Вот только на вопрос, чем именно занимаются конспиративные гости с Кавказа в Германии, не дает ответа ни один персонаж. Общая мысль исходит от голоса за кадром – "сеять страх и панику в ФРГ", чтобы страна, скажем так, не расслаблялась. Как и ее лидер.

"Интервью с каким-то высокопоставленным перебежчиком, — удивляется политолог Александр Рар. — Он в высоком ранге иерархии российского ФСБ. Голос его почти не слышен. И вот на всем этом основании был показан фильм, в котором главный тезис — высшее руководство России как будто узнало, что канцлер Германии Ангела Меркель не любит собак. Поэтому, чтобы ее раздразнить, путинского лабрадора пригласили на встречу с Меркель, чтобы он там понюхал ее колено".

Впрочем, помимо отсутствия главного тезиса в фильме заметны и огрехи в самом маскараде. На протяжении всей ленты на экране то и дело проскальзывают детали, связанные, как ни странно, с Украиной. Вода на столе — украинского производства, плохо замазанная надпись "выхiд" в одном из мест конспиративной встречи — на украинском языке, да и имя главного героя навевает воспоминания о прошлой неудаче ZDF.

Вот только тот Игорь рассказывал зрителю о завербованных русских бойцах на Донбассе. И позже в интервью журналистам сам признался: эти слова были вписаны в роль, за которую он получил гонорар. Этот скандал больно ударил по репутации ZDF.

"Были такие отзывы опять-таки в строке комментарии в онлайн-медиатеке, как: "Что за информация? За что же мы платим телевизионные взносы? Зачем мы сейчас вот эту всю информацию получаем, когда было известно, что это – не стопроцентно проверенная информация?" – рассказывает о реакции телезрителей сотрудница Института германских исследований Александра Огнева.

Кстати, зрители высказали и любопытную версию о том, кто такой этот "новый Игорь" Второго канала. Немецкие силовики до этого неоднократно задерживали чеченцев по подозрению в организации террористического подполья. Некоторых отпускали, по данным следствия, за отсутствием доказательств. Так может быть, кто-то из них и есть герой фильма?

"Может идти речь о смягчении приговора, если подозреваемый идет на сотрудничество со следствием. Но речь идет о смягчении, а не о полном его аннулировании. Во-вторых, есть статья госизмена и терроризм, по которым во многих странах поблажки и вовсе отсутствуют. Поэтому, на мой взгляд, это – просто постановка", — отмечает представитель спецслужб.

Постановка, единственная цель которой, вероятно, напомнить Германии и всему миру о ее авторе – 67-летнем Эгмонте Кохе, многочисленные фильмы которого рассказывали зрителю о тайнах ЦРУ, вреде ГМО и убийстве Александра Литвиненко. Долгое время он считался звездой ZDF и ARD, пусть и скандальной. Но последние два года перечеркнули достижения: во всех газетах имя другого документалиста — Хайо Зеппельта. Быть может, именно ему, а не России, и посвящается эта холодная война.