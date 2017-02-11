Захарова предложила продавать американцам таблетки «от русских хакеров» и шапочки с антеннами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутку предложила наладить бизнес по продаже в США "таблеток, антивирусов и шапочек с антеннами с подписью "Средство от русских хакеров".

На своей странице в Facebоok Захарова процитировала СМИ, которые сообщили, что многие американские журналисты получили предупреждения о покушении на их переписку "хакеров, пользующихся поддержкой государства".

"Само государство при этом не называется, но вашингтонская газета "Политико", опубликовавшая сегодня статью на эту тему, дает понять, что под подозрением находится прежде всего Россия", - сообщила дипломат.

Затем она иронично заметила, что если продавать все эти вещи «от русских хакеров» в Соединенных Штатах, то "выручки хватит на три поколения вперёд".