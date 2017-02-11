Житель Хакасии истязал сына

О том, что 41-летний абаканец избивает своего ребёнка, в органы опеки сообщила бабушка несовершеннолетнего.

Мужчина проживал в квартире со своей мамой и сыном. Мать мальчика ограничена в родительских правах. С марта по ноябрь 2016-го горожанин в состоянии алкогольного опьянения избивал 14-летнего отпрыска, причиняя ему нравственные и физические страдания. Сейчас ребёнка изъяли из семьи. Он находится в социально-реабилитационном центре.

Мужчину арестовали, ранее он был судим за кражи, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка и за неисполнение родителем обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СУ СКР по Хакасии.

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