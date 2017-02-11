Житель Хакасии основательно запасся марихуаной

11.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Мужчина заверил полицейских. что почти 9 килограммов дурман-травы хранил для личного употребления.

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Алтайскому району получили наводку на жителя села Аршаново. В одном из частных домов этого населённого пункта полицейские обнаружили мешки с марихуаной, это подтвердили эксперты. сельчанин запасся основательно: хранил почти 9 килограммов дурман-травы. 40-летний мужчина заверил сотрудников в погонах, что весь урожай хранил для собственного употребления.

Помимо марихуаны полицейские обнаружили ещё и 22,8 грамма гашиша. Возбуждено уголовное дело. Запасливому сельчанину грозит до 10 лет лишения свободы.

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