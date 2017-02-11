Жители Кузбасса отобрали у друга ноутбук с порно и отнесли его в полицию

На такой шаг мужчины решились после того, как товарищ неоднократно предлагал им купить видеозаписи порнографического содержания с участием детей.

39-летний житель Новокузнецка обвиняется в приобретении и хранении с целью распространения материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. По версии следствия, весной 2015 года мужчина скачал из Интернета порно с участием детей. Эти видеозаписи кузбассовец собирался продать друзьям. он неоднократно предлагал товарищам приобрести у него данные материалы.

Приятели предупредили мужчину, что его действия уголовно наказуемы. Однако кузбассовца это не остановило. В мае 2016 года после очередного предложения о приобретении порно друзья новокузнечанина забрали у него ноутбук. Гаджет с запрещёнными материалами они отнесли в полицию.

В рамках расследования уголовного дела по системному блоку проведена техническая экспертиза, результаты которой показали, что в памяти компьютера содержатся запрещенные видеофайлы. Искусствоведческая экспертиза подтвердила, что они являются порнографическими с участием детей. Обвиняемый вину не отрицал, дал признательные показания. Дело передано в суд. несостоявшемуся предпринимателю грозит до 10 лет лишения свободы.

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