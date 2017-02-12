«Салют-7: космическая катастрофа». Подробности засекреченного ЧП в космосе

11 февраля 1985 года произошло большое и тогда, естественно, засекреченное ЧП на станции "Салют-7". Космонавты Джанибеков и Савиных получили Звезды Героев за полет, но на самом деле он был чрезвычайный. Так что это было за ЧП?

32 года назад была потеряна связь с советской орбитальной стацией "Салют-7". Из-за неполадок с электроникой и цепи коротких замыканий пропал радиосигнал, дистанционное управление с Земли оказалось невозможным, а ручной режим взять было просто некому — ЧП совпало с пересменкой экипажа. Объект самопроизвольно сходил с орбиты. Тем временем информация о ЧП явно не случайно просочилась в западную прессу. "Советская станция летит на головы американцев" — написали газеты в США. И на мысе Канаверал уже готовили грузовой шаттл для перехвата.

"Нельзя было исключать и того, что, как в фантастических фильмах про Бонда, откроется грузовой отсек и наш спутник, и космический корабль утащит с орбиты", — рассказал Сергей Рогов, научный руководитель Института США и Канады РАН.

Не дать американцам "украсть станцию" и наши космические секреты было не только делом чести — неконтролируемый полет и падение могли и впрямь привести к катастрофе, рухнуть неуправляемая 20-тонная махина могла где угодно — от южной Европы до Японии. Пилотируемых грузовых кораблей "Буранов", чтобы забрать аварийный объект из космоса у Советского Союза еще не было, и было принято, казалось, невозможное решение: станцию не снимать с орбиты, а вернуть на нее.

Корабль "Союз", который обычно возит экипажи на станцию, экстренно переделывают в ремонтно-спасательный аппарат. Из кабины убрали все лишнее, чтобы облегчить вес, вместо кресла третьего члена экипажа загрузили дополнительные емкости с водой, топливные баки залили под завязку. Было неизвестно, какие повреждения на станции, получится ли к ней пристыковаться и сколько времени и сил это займет. Единственный, кто был уверен в успехе, — командир экипажа Владимир Джанибеков. Он это уже видел во сне.

Задача, которая стояла перед Джанибековым и борт-инженером Виктором Савиных, была на грани возможного: найти в космосе мертвую станцию, подлететь и состыковаться с ней, что называется, на глазок, ведь точных координат "Салюта" никто не знал, станция не подавала радиосигнал:

"Мы ждали в том иллюминаторе, где она должна была появиться, маленькая звездочка, но мы поняли, что это не звезда, что не планета, мы поняли, что это станция", — вспоминает космонавт Виктор Савиных.

Началось сближение. Без права на ошибку, чтобы прицелиться поймать станцию в лазерный дальномер. Всего несколько секунд. Затем — снова в режим прямой видимости. Метр за метром.

Только на этом расстоянии экипаж понял, что станция развернута к кораблю нерабочим стыковочным узлом. Экипаж решает облететь станцию, но космические корабли летают не так, как истребители, маневрируя, а только прямо, лишь корректируя свою траекторию. В случае ошибки — столкновение и неминуемая гибель. Но у них получилось!

Уникальный случай в истории пилотируемой космонавтики: так, как это сделали Джанибеков с Савиных, не стыковался еще никто и никогда, тем более с неуправляемым объектом. Дальше космонавтам предстояло выровнять давление на станции и корабле. Несмотря на то что "Салют" четыре месяца находился в аварийном дрейфе, герметичность станции была сохранена.

Попав из стыковочного отсека внутрь станции, первое, что почувствовали космонавты, — это дичайший холод и кромешную тьму. За время неконтролируемого полета «Салюта» на станции вышли из строя все системы жизнеобеспечения: вся вода замерзла, а титановые трубопроводы просто лопнули. В кратчайшие сроки Джанибекову и Савиных предстояло починить все оборудование и превратить эту железную бочку снова в действующую орбитальную космическую станцию.

Запасов воды и воздуха было всего на пять суток. Как при минусовых температурах, работая даже без элементарных перчаток, им удалось прозвонить все электрические цепи салюта, восстановить электроснабжение, а затем справиться уже с потопом на станции от растаявшего льда, не умереть теперь от переизбытка кислорода и предотвратить пожар?! Как восстанавливали станцию снаружи? Почему возвращались герои поодиночке, а на Земле не знали, наградить или наказать экипаж?

О смелости наших космонавтов спустя три десятка лет страна узнает из остросюжетного фильма "Салют-7". Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко — в роли Джанибекова и Савиных. Об уникальной космической операции расскажут уникальными съемками в режиме невесомости. Новый отечественный блокбастер "Салют-7" смотрите уже совсем скоро во всех кинотеатрах страны. Этот подвиг забыт не будет!