Британские СМИ и НАТО вновь обвинили Sputnik в пропаганде, как и RT ранее

Надуманные примеры

Как примеры "пропаганды" британские журналисты приводят сообщения Sputnik об изнасиловании русской девочки Лизы в Германии, о котором писали многие СМИ (показания её родственников об этом расходятся с опровержением немецкой полиции, данным спустя несколько дней после инцидента) и вопроса в соцсетях Sputnik о том, не с подозреваемым ли в брюссельском теракте сделала селфи канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ещё одна претензия — якобы агентство РИА Новости сообщило о том, что итоги референдума в Шотландии "сфальсифицированы" и это сообщение стало причиной подачи петиции с требованием пересмотра результатов референдума, которую затем подписало около 100 тысяч человек (на самом деле РИА Новости передало мнение российского наблюдателя о нарушениях в ходе референдума и давлении Лондона, но о фальсификации в новости речи не шло, что не помешало Times об этом написать). Иных примеров издания не привели. Таким образом, претензии британских СМИ сводятся к тому, что Sputnik задаёт вопросы, сообщает о позиции родственников предполагаемой жертвы и передаёт мнение наблюдателей на референдуме — то есть к тем задачам, которые решают СМИ в демократических странах, включая Великобританию.

Заявление НАТО

В качестве информационного повода для больших материалов крупнейшего телеканала и двух ведущих газет Британии стало заявление представителя НАТО Оаны Лунгеску, которое повторяет суть старых безосновательных обвинений.

"Такие СМИ, как Sputnik, являются частью машины кремлевской пропаганды, они пытаются использовать информацию в политических или военных нуждах", — заявила Лунгеску телеканалу Би-би-си.

По мнению Лунгеску, такие СМИ пытаются запутать людей и разделить общественное мнение, чтобы, в конечном счете, "подорвать нашу способность понимать, что происходит, и, следовательно, принимать в случае необходимости решения".

Кроме того, представитель НАТО подвергла критике комментаторов и экспертов, которые составляют материалы для Sputnik и телеканала RT, и назвала их "темными личностями, связанными с крайне правыми или крайне левыми".

Sputnik назвал обвинения несправедливыми

Редактор Sputnik UK и бывший журналист телеканала Би-би-си Николай Горшков назвал обвинения Лунгеску несправедливыми.

"Это чрезвычайно несправедливо, но мы уже становились в прошлом жертвами подобных обвинений без предоставления каких-либо существенных доказательств", — заявил телеканалу Горшков.

Он также опроверг расхожее мнение иностранных экспертов о том, что бюро радиостанции Sputnik находится не в столице Лондоне, а в Эдинбурге для того, чтобы склонить шотландцев к проведению нового референдума о независимости от Великобритании. По его словам, выбор места расположения радиостанции пал на столицу Шотландии ввиду того, что в Лондоне очень высокие цены на недвижимость.

"Мы не пытаемся повлиять на позицию Шотландии, потому что теперь, располагаясь в Эдинбурге, мы действительно осознаем, насколько независимы шотландцы. Повлиять на шотландцев невозможно", — заявил Горшков.

История борьбы с российскими СМИ

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать и в Великобритании, и в других европейских странах. В ноябре Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы агентство Sputnik и телеканал RT. В тот же день эксперт исследовательского центра Henry Jackson Society при парламенте Великобритании Эндрю Фоксалл представил доклад, в котором заявил о необходимости вынесения на суд общественности контактов британцев с российскими СМИ или представителями российских властей.

В принятой ЕП резолюции "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон", ряд положений которой граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждается, что РФ якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества. В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество".

Из 691 депутата, принимавшего участие в голосовании, в поддержку документа проголосовали 304 человека, против — 179, воздержались — 208. Таким образом, однозначно за принятие документа высказалось меньше половины голосовавших.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.