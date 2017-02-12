Брюссельская морковка: ЕC вновь обещает финансовую помощь и безвизовый режим для Украины

ЕС вернулся к обещаниям осуществить евроинтеграцию Украины. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в ближайшие недели Киев получит второй транш помощи от ЕС в размере €600 млн, а до лета 2017 года Брюссель введёт для украинцев безвизовый режим. RT разбирался, насколько реалистичны эти планы ЕС и готов ли сам Киев стать ближе к Брюсселю.

Через четыре месяца граждане с украинскими паспортами смогут без виз ездить в Европу, а Киев в ближайшие недели получит новые €600 млн на дальнейшее становление демократических институтов в стране. Об этом в пятницу, 10 февраля, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

По мнению Юнкера, евроинтеграционные устремления Украины не вызывают сомнения. Страна проводит ключевые реформы, и не поддержать её в такой ситуации Брюссель не может.

«Мы считаем, что второй транш макрофинансовой помощи ЕС Украине в €600 млн может быть выделен в ближайшие недели. Украина проводит ключевые реформы, и ЕС должен поддержать её усилия», — заявил он после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

При этом Юнкер не сразу вспомнил, что пообещал украинцам не только транши.

«Я забыл сказать, мы также обсуждали либерализацию визового режима ЕС и Украины. Это произойдёт до лета», — сообщил он.

По словам политика, у него с Гройсманом состоялась «очень конструктивная» беседа.

«Дипломаты всегда говорят про очень конструктивную встречу, когда у них есть серьёзные разногласия, но в этот раз у нас было действительно глубокое взаимопонимание», — отметил Юнкер.

Путешествовать летом

О глубоком взаимопонимании и координации усилий с европейскими дипломатами накануне заявлял и президент Украины Пётр Порошенко. Он подчеркнул, что украинцы смогут путешествовать уже этим летом.

«Желательно, и мы договорились координировать наши усилия, чтобы это произошло и украинцы имели возможность путешествовать уже этим летом», — подчеркнул украинский президент.

Уверенность в скорой визовой либерализации отношений с Евросоюзом выразил 2 февраля и украинский сурок по кличке Тимка. С третьей попытки он предсказал, что ЕС введёт безвизовый режим с Украиной в 2017 году, предвосхитив заявления Порошенко и Юнкера.

Политическая воля

О скорой отмене виз с Европой, впрочем, на Украине говорят с первого месяца президентства Порошенко. Так, 25 июня 2014 года, через полмесяца после его инаугурации, интернет-газета «Европейская правда» уже сообщала о достижении «прогресса в процессе визовой либерализации с Евросоюзом» и «переходе ко второй фазе Плана действий».

При этом в той же статье авторы обозначили одну из главных проблем на пути отмены виз: «Визовая либерализация вызывает опасения во многих странах Евросоюза, в частности относительно возможного существенного роста притока иммигрантов с Украины».

Спустя полгода «Европейская правда» писала и о том, что реформы в стране не могут быть проведены к установленному ЕС сроку, из-за чего могут возникнуть проблемы с получением траншей. Руководитель сектора представительства Европейского союза на Украине Татьяна Ковтун в материале издания отмечала, что Киеву нужно усердно бороться с коррупцией и олигархией. Она подчёркивала, что принятый недавно в стране «антикоррупционный пакет — действительно революционный, для этих законов уже давно пришло время». Однако тут же обращалась к читателям газеты с вопросом: «Действительно ли есть политическая воля для выполнения таких законов?»

С закрытыми глазами

ЕС не спешит с финансовой помощью Киеву, и поступает так по той простой причине, что получает огромное количество свидетельств о запредельной коррупции на Украине, считает политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Только недавно об этом говорила Кристин Лагард и пыталась объяснить, почему сотрудничество МВФ с Украиной происходит таким сложным, запутанным и нестабильным образом. Если Евросоюз готов делать вид, что этой проблемы не существует, и согласен жертвовать деньгами своих налогоплательщиков, то это его дело. Коррупция от этого никуда не делась»,

— пояснил Брутер в беседе с RT.

По его словам, у решения Юнкера о выделении второго транша Киеву остаётся множество внутренних противоречий. Главное из них — необходимость закрывать глаза на пробуксовку украинских реформ.

«Всё, что говорится и пишется на Украине, это просто сотрясание воздуха. То, что сегодня происходит там, это внутренние разборки и попытка нынешней власти продемонстрировать свою верность Западу, вместе с тем продлив своё будущее. Думаю, именно с этим связаны последние обострения ситуации в районе Авдеевки», — отметил Брутер.

Он предположил, что заявление Юнкера носит предварительный характер.

«Мне кажется, пока это не более чем намерение», — заключил политолог.

Ощущение реальности

Многие пожелания властей Евросоюза Киев склонен трактовать как обещания. Но если Жан-Клод Юнкер говорит, что готов пойти на уступки Киеву, это ещё не значит, что инициатива пройдёт через общеевропейское голосование, полагает политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

«Очень странно слышать подобные заявления от председателя Еврокомиссии именно сейчас, когда ЕС переживает острейший кризис, связанный как раз с нежеланием дальнейшего расширения», — отметил Бышок в разговоре с RT.

Он напомнил, что в этом году пройдут выборы в трёх государствах Евросоюза — Германии, Франции и Нидерландах. Сейчас позиции евроскептиков весьма прочны. Германия с Францией совсем недавно пережили новую волну миграции.

«Заявления о любом ослаблении визового режима с государствами — соседями ЕС уж точно не упрочат позиции еврооптимистов. Тем более если это планируется осуществить в отношении такой страны, как Украина, в которой ситуация с правами человека, политическими свободами и свободой слова сейчас, пожалуй, худшая во всей Европе. При этом и коррупция никуда не делась, и олигархи по-прежнему у власти в Киеве — их не меньше, чем при Януковиче. Плюс еще вооружённый конфликт в Донбассе», — подчеркнул Бышок.

По его словам, евроинтеграция Украины в таких условиях может произойти только «если Евросоюз потеряет ощущение реальности».

«Это случится, если евробюрократы решат идти вопреки всему, напролом и себе во вред, несмотря на все центробежные силы и аллергию европейского избирателя на любое открытие границ. В любом другом случае обещания политиков ЕС — популистская игра», — заключил политолог.