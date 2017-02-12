Эрдоган озвучил конечную цель Турции в Сирии

Военные планы Турции в Сирии предполагают зачистку от террористов запрещенного в РФ "Исламского государства" территории в пять тысяч квадратных километров. Турция готова построить в этом районе инфраструктуру, согласованную с Россией и США, чтобы перекрыть поток беженцев из Сирии. Армия Турции планирует выбить джихадистов из городов Эль-Баб и Ракка, пишет РИА Новости.

Турция в августе прошлого года начала операцию "Щит Евфрата". В настоящее время турецкие военные штурмуют город Эль-Баб с севера, но не координируют действия с сирийскими армией и ополчением, окружившими город с запада и юга. Боевики ИГ практически в кольце.