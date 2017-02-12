Феминистки любители абортов, насилия и лесбийства собрались митинговать против «закона о шлепках»

Граждане либеральной ориентации собрались митинговать против закона о декриминализации семейного насилия



Администрация столичного парка «Сокольники» согласовала на территории гайд-парка митинг с требованием вернуть «закон о шлепках», который предусматривал уголовную ответственность за не повлекшие последствий побои нанесенными членами семьи. Организаторы—группа московских феминисток—явно опоздали со своей акцией – закон о декриминализации побоев в семье уже принят и подписан Президентом. РИА Катюша, тем не менее, все же решила посвятить этому сборищу несколько строк, чтобы было понятно кто стоит за истерией по поводу «семейно—бытового насилия»



Организатором завтрашней тусовки с лукавым названием «митинг за семейные ценности» числится некая Александра Воскресенская, студентка 22 лет от роду. Она заявила либеральным СМИ, что надеется собрать около 300 человек, а также поведала что на акции выступит «специалист ювенальной юстиции и представитель центра помощи жертвам сексуального насилия «Сестры», также состоится некий перфоманс на тему того, к чему может привести декриминализация побоев в России. После перфоманса участницы сборища собираются «принять резолюцию», в которой, по словам Воскресенской, «будет что-то про отмену нововведений и возвращение к 116-й статье к такой, какой она была (до принятия закона о декриминализации побоев)». Мало того, тусовщицы из гайд парка надеются упомянуть в своей резолюции пункт о необходимости принятии в России закона «О домашнем насилии».



Примечательно, что эта же самая Воскресенская ранее пыталась организовать подобную акцию на Болотной площади (куда обещала вывести 1000 человек)—но ей несколько раз отказывали из-за того, что митинг помешал бы движению пешеходов и автомобилей, а также туристам. Уже этот факт показывает что сборище в гайд парке изначально рассматривалось его заказчиками как важный элемент в компании по давлению на Президента, чтобы убедить патриотическую часть российской политической элиты не соглашаться на отмену «закона о шлепках».



Подготовка к акции велась по всем правилам информационной войны. Никому не известных феминисток раскручивали либеральные СМИ: например, на радио «Свобода» вышла целая передача с участием Воскресенской, а также неких психолога Сергея Ениколопова, этолога Марины Бутовской и координатор гендерной программы Фонда им. Генриха Бёлля Ирины Костериной



Подобные передачи вышли и в других СМИ, многие из них, как например, телеканал Дождь, прямо рекламировал предстоящий феминистский шабаш.



Как показал наш анализ, в подготовке протестных акций принимал участие некий Московский институт феминизма РОса, участник и администратор группы ВК Елизавета Пинская.











"Я – радикальная феминистка (terf), занимаюсь фем-активизмом, поэтому, материалы на моей странице вы увидите соответствующие. Феминизм, феминизм, феминизм, немножко здоровой мизандрии и еще раз феминизм. Аборты, насилие, лесбийство, бодипозитив, немножко политики и так далее. И для разбавления атмосферы немного котиков и Гарри Поттера. Если вам это не нравится – отписывайтесь, удаляйтесь из друзей, трите из всех закладок и вообще бегите, сверкая пятками. Дополняя список нежелательных личностей в списке моих друзей, помимо пролайферов, сексистов, расистов, ура-патриотов, оголтело-РПЦшнутых и традиционноценностных, не приветствуются любительницы пострадать трансфилией. Занимайтесь трансозащитой в другом месте.



Если стучитесь в друзья, не смотря на все вышесказанное, в заявке указывайте причину добавления, или еще как-то обозначайте, а зачем вы, собственно, стучитесь. Пустые заявки у меня неделями висеть могут, пока до них руки не дойдут.

В остальном, все тоже самое, что и в прежнем заглавном моем посте, можете ознакомиться.



И по прежнему, всем бобра!"



















Впрочем, воинствующие фемины и дружественные им организации по защите прав педерастов — это только «пехота», видимая часть айсберга с помощью которого глобалистские элиты Запада пытаются уничтожить институт семьи в России. В этой же компании –грантоедские НКО, распространяющие заведомо ложную статистику о якобы имеющем место росте «семейного насилия» в России , депутаты, сенаторы, чиновники всех мастей и видов и даже международные организации, которые уже не стесняются открыто вмешиваться во внутренние дела нашей страны, навязывая свои установки .



Однако на этот раз вся эта публика зря старалась: пока феминистки готовили свой перфоманс, Дума отменила «закон о шлепках», а на прошлой неделе новую редакцию ст. 116 УК утвердил своей подписью Президент Владимир Путин . Хотелось бы верить, что Дума и ее кураторы, которые летом прошлого года пошли на поводу у лоббистов антисемейных технологий, протолкнув «закон о шлепках», получили хорошую прививку, и в будущем не станут обращать внимания на перфомансы представителей меньшинств и причитания вражеских «голосов», а будут ориентироваться на Стратегию Президента и традиционные ценности русской цивилизации.

