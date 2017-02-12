Маргарита Симоньян: для Запада то, что Россия нормальная, так же дико, как мысль о квадратной Земле

12.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Маргарита Симоньян: для Запада то, что Россия нормальная, так же дико, как мысль о квадратной Земле

В продолжение американской темы — реплика Маргариты Симоньян — главного редактора телекомпании RT и агентства "Россия сегодня", которое за границей работает под брендом "Спутник". Симоньян довольно едко подмечает, что американский "истеблишмент ведет священную битву за то, чтобы остановить Трампа в его преступных попытках признать нормальность России. Может, у него и не будет таких попыток, но, как минимум, он об этом заявлял, а это уже за пределами допустимого".

И далее — просто диагноз упертому Западу: "Для большей части западного истеблишмента мысль о том, что Россия нормальная, так же дика, как мысль о том, что Земля квадратная. Человек, который вслух провозглашает Россию нормальной, либо идиот, либо провокатор, либо и то, и другое. В прессе и даже в заявлениях разнообразных лиц мы каждый день наблюдаем это граничащее с расизмом провозглашение нашей нутряной, природной, не подлежащей коррекции ненормальности".

Далее у Маргариты — смешные советы, как тверже держать избранный курс дальше, но это уже для гурманов — в Сети на страничке Маргариты Симоньян. Получите удовольствие.

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 23 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
80, за 0,280