Марин Ле Пен пообещала вывести Францию из еврозоны в случае победы на выборах

12.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Марин Ле Пен пообещала вывести Францию из еврозоны в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен подтвердила, в случае победы на выборах этой весной она будет добиваться, чтобы Пятая республика вышла из еврозоны. По словам Ле Пен, для того, чтобы добиться перемен к лучшему, стране нужно отказаться от евро и вернуться к использованию франка, передает телеканал "Россия 24".

"Я не могу реализовать свой проект экономического патриотизма, разумного протекционизма и реиндустриализации государства с этой единой валютой, это невозможно, поскольку эта валюта — не только экономический тормоз, не только препятствие созданию новых рабочих мест, но вдобавок еще и политическое оружие", — заявила он.

Кроме того, Ле Пен желает, чтобы французы поняли, что "евро — это не просто валюта, а политическое оружие, которое служит для шантажа разных стран". По ее словам, европейская денежная система вынуждает страны принимать политику, которую они отвергают.

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