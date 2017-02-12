Минпромторг предлагает ограничить госзакупки мебели иностранного производства

Минпромторг предлагает ввести ограничения на государственные закупки мебели иностранного производства, сообщают РИА. По расчетам специалистов, сейчас мощности производства российских мебельных предприятий загружены только на 40-50%, эти меры должны поддержать отечественных производителей. Объем потенциально импортозамещаемой продукции составит порядка 30-40 миллиардов рублей в год.

Отметим, в рамках проведения политики импортозамещения в России широко применяется ограничение госзакупок, эта практика ведется с 2014 года. Меры уже действуют на приобретение оборудования для оборонной промышленности и машиностроения, на закупки медицинских изделий и лекарственных средств, а также программного обеспечения. Для части перечисленной продукции действует запрет на закупку иностранной при наличии отечественного аналога, для других отраслей закупки осуществляются по правилу «третий лишний». В ряде отраслей российские производители получают 15%-ное преимущество на торгах. Какой именно вид ограничений хотят ввести для госзакупок мебельной продукции, ведомство пока не уточняет.

Известно, что предложенный проект не получил поддержки Минэкономразвития РФ, поскольку специалисты ведомства считают, что ограничение конкуренции в этой сфере может привести к потере качества продукции и привести к повышению цен. Кроме того, отмечается, что цены госконтрактов под влиянием программы импортозамещения возросли на 40%.

Специалисты отмечают, что действия закупщиков уже сейчас осложняются множеством «точечных» ограничений на закупку продукции иностранного производства, что повышает риски неумышленных нарушений. Добавим, ограничения на гусзакупку в будущем, возможно, будут автоматизированы с помощью каталога товаров, работ и услуг Единой информационной системы.